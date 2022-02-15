升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 家住沙田，本人女兒獲九龍真光中學（幼稚園部）及迦南幼稚園（九龍塘）取錄K1，現在就讀迦南幼稚園（九龍塘）PN（學前班）。女兒活躍好動，愛音樂，不知道留在現校好還是到真光對升小有幫助。怕大抽獎抽得不好，亦想小朋友可以學術好一點。

答◢ 論名氣，九龍真光中學（幼稚園部）比迦南幼稚園（九龍塘）響些。在學術方面，兩校都差不多，但九龍真光中學（幼稚園部）有機會升上小學部。綜合來說，九龍真光中學（幼稚園部）可看高一線。

15分升小博名官校 幼園選救世軍吳國偉

問◢ 兒子現時2歲10個月，較好動，上playgroup總無法坐定，愛周圍走。不喜歡動手活動，例如勞作、泥膠、LEGO等。但如果在家學習，在我陪伴下能坐定定看書半小時以上。現已識A至Z phonics、A至Z大小楷，數1至100，唱多首英文兒歌，念幾首唐詩，認字如「時鐘」等。現有以下幼稚園學位，如果升小自行派位只有15分，我應該如何選擇？

1. 青衣商會石蔭幼稚園

2. 主蔭幼稚園

3. 迦南幼稚園（荃灣）

4. 救世軍吳國偉紀念幼稚園

答◢ 參考教育局質素評核報告，本人給你提出那4所幼稚園的評級（從A++至A-）如下：

1. 青衣商會石蔭幼稚園 A

2. 主蔭幼稚園 A

3. 迦南幼稚園（荃灣） A

4. 救世軍吳國偉紀念幼稚園 A+

因此，救世軍吳國偉紀念幼稚園「秤先」一些，如果 自行分配派位只有15分，可「博」比較出名的官小，因官小沒有宗教背景，15分也可以一博。

教局質評較佳 可選筲箕灣崇真

問◢ 家住筲箕灣，小女明年入讀PN（學前班），請問筲箕灣崇真幼兒學校和柴灣新翠培元國際幼兒園，哪間較好？

答◢ 本人參考教育局質素評核報告，給予筲箕灣崇真幼兒學校的排位（從A++至A-）為A，而柴灣新翠培元國際幼兒園為A-。從管理與組織、學與教、機構文化及給予兒童支援等各範疇，前者都比後者略勝一籌，所以筲箕灣崇真幼兒學校值得考慮！

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第384期]