國際親子台：看《三隻小豬》談理財

現今的孩子大多在物質充裕的環境長大，很少需要為「錢」而煩惱。但其實金錢概念，本來就在生活日常，與其避而不談，不如趁新年期間，一同拆利市時，跟孩子講「錢」。

零用錢如何花 分辨「想要」與「需要」

由孩子懂得加減數開始，家長不妨給他們零用錢，可以是每星期或每月支付，讓孩子在日常生活中，有錢財的概念。有了零用錢，小朋友就要自行抉擇如何運用。面對有限的零用錢，如何應付無限的玩具欲望，於是孩子就要分辨「想要」與「需要」。

又因為需要調配所用，孩子便要學習製作自己的儲蓄/ 用錢計劃（Saving/ budget plan），只有學會把消費與儲蓄分開，才有機會買到較貴/ 較大的物件。倘若在用錢的計劃中，能加入與人分享或捐獻一項，金錢管理就變得更有意義。

看來做到以上總總，也不太難。真正難的，是家長要注意自己的消費模式與金錢概念，是否與教導孩子的一套一致。最簡單是，我們教孩子要預留金錢去幫助別人時，先問自身，對上一次捐款給慈善機構，是什麼時候？我們平日有否過度消費，經常「先使未來錢」？ 還是真的如螞蟻一樣，一直有積穀防饑？

擬定薪資表 做家務賺零用

其次是，開始跟孩子做金錢教育前，請與各照顧者來一個家庭會議，取得共識後，一起實踐。例如：說好每星期給孩子$20 零用錢，就請家中長老別額外塞錢給孩子。落實孩子透過做家務賺取零用錢的話，那就先跟隊友擬定好薪資表 （Payment scheme），別出現不同人給孩子不同「人工」的笑話。

我們這年紀就很明白銀行對每個人都有信用評分，這評分會影響自己的貸款能力及工作機會。對孩子來說，我們更需要讓他們明白「信用」的重要。因為信任比金錢更重要，失卻了別人的信心，比失去金錢的損失更大。金錢可以透過工作賺回來，但信用一旦破壞了，就很難重建起來。

最後，請務必讓孩子明白，一個人的價值，並非由其他人出價所釐定。金錢重要，但孩子在爸媽眼中更勝千金。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第384期]