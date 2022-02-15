採訪手記：吃湯圓猜燈謎 重拾元宵儀式感

訴說節日傳統 喚起新一代關注

說到應節，新年期間，看到不少網民或藝人在訪問之中，都提及我們的「儀式感」正逐漸減少。「儀式感」一字到底何解，眾說紛紜，我所理解的，是新一代人愈來愈不注重繁文縟節，依照上一代做足傳統習俗，一切愈簡單愈好。正如我小時候，過年一定會穿新衣服、初一不可洗頭，但現在我的兒子，過年不再扭買新衣，初一與平日生活是一模一樣的，他亦不像我小時候落力向長輩拜年，為的是討利巿。也許現今孩子的生活太富足了吧！平日也豐衣足食，那麼新年還會顯得特別嗎？所以，我也會趁着不同節日，跟兒子說說從前的人是怎樣過節的，在元宵這天，跟他一同做湯圓、猜謎語，亦打算參考今期內頁的手工示範（詳見P06），一起DIY小禮物，既當親子活動，兼為節日加點儀式感。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第384期]