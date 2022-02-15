家有愛寵：家人加深了解 孩子學會承擔 毛孩駕到 散播一屋正能量

文︰沈雅詩、顏燕雯

記者在農曆新年前夕，到阿聰家採訪，聽到很多有趣的對話︰「一會兒帶Oreo去買賀年服」、「不如我們給Oreo一封裝滿零食的利市吖」、「Oreo要去拜年『呃』利市」……四口子嘰嘰嘎嘎，笑聲不斷。

照料幼犬 工夫不簡單

帶頭說笑的，是女主人Iris，亦是Oreo的「媽媽」。一直認定「兩個夠晒數」的她，從來沒想過會在長女獻呈已屆10歲、幼女恩領也滿7歲，正是樂得逍遙之際，竟然再度「入坑」湊BB。「雖然牠不像兩個女BB時，要『埋身』餵人奶，但照顧一隻幼犬也不簡單，要餵食、教牠大小二便，給很多心機訓練。」一輪苦水後，Iris卻總結︰「但過程也很開心。」

那為何要「無風起浪」呢？Iris娓娓道出他們過去一年當寵物保母的經歷。「我哥哥前陣子因為搞移民，很多事情要處理，所以把兩隻柴犬寄養在我們家裏，獻呈和恩領都非常喜歡牠們，很多畫作，都是畫牠們。」不過，當任務完成，兩隻柴犬回到Iris哥哥身邊後，大家都感到很失落，「我們都不開心，包括工人姐姐，細女更哭了很久」。

三母女遂萌起親身飼養汪星人的念頭，不過，卻要男主人阿聰首肯。「我有掙扎的，因為小時候也曾經養過貓，明白到照顧寵物是一生一世的承諾，也感受過生離死別的痛苦。如果不養，就可以避免承諾和傷痛。」但阿聰笑指自己勢孤力弱，在3票對1票下，唯有體現民主精神，通過議案。

有了共識，一家人更決定「領養代替購買」，Iris說︰「我們都覺得，領養是一件有意義的事，希望救得一隻得一隻！」在因緣際會下，給他們遇上小唐犬Oreo。「牠媽媽在懷孕時遭主人遺棄，被『浪浪之家』（拯救流浪動物的註冊慈善組織）救了，之後生了6隻狗BB，包括Oreo。」

毛孩帶來歡樂安慰

一說起Oreo，恩領就十分雀躍，「最初我也不知道牠是唐狗來的，但其實什麼狗也沒所謂，我喜歡牠就是了……我喜歡Oreo，因為覺得牠很像黑糖（舅父的柴犬）……」。Iris同樣甜入心，「牠帶給我的歡樂和安慰，是即時的」。她透露，有次心煩落淚，平日調皮愛「咬」主人手的Oreo，像感受到「媽媽」的不開心，即時走來親她，「這次牠沒有『咬』我，還不斷舔我的手，發出『嗚嗚』聲。我沒想過，狗狗這麼有性」。

假如「孩子是天賜的禮物」，毛孩亦然，Oreo為這家人帶來很多正能量。「爸爸（阿聰）本身對小動物不是太熱情的，但早幾天，他在士多看到人家的唐狗，竟然狂讚可愛，還有衝動上前去摸牠。這是我認識他這麼多年來，都未曾見過的。」變成太太眼中的「暖男」，阿聰亦不忘回贈「高帽」：「我看到更多她有愛的一面。」

女兒責任感增 主動清理大小便

Oreo更是兩個小女孩成長的催化劑。獻呈對Oreo的無微不至，就連妹妹也感受得到，「家姐睡梳化陪Oreo啊」！原來小狗初來甫到時，不習慣新環境，夜深人靜時，發出哀鳴聲，獻呈見狀，即二話不說自動請纓做「廳長」，陪伴牠度過多個晚上。「看到兩個女的成長，是我最欣慰的。我沒料到她們不怕髒，肯自動自覺清理Oreo大小二便、幫牠抹手抹腳的。現在一家人外出，細女也會因為擔心和掛念Oreo，不斷催促我們回家，她是一個很有責任感的小主人！」

●知多啲

領養講心 唔一定要住大屋

是否所有狗都適合被領養？領養人又是否需要住千呎大宅，甚至聘有家傭呢？「浪浪之家」創辦人April以其狗舍為例，逐一解答。

她表示，若接收回來的狗有攻擊行為，會先安排到犬隻寄宿學校受訓，情况沒改善的話，就不會呼籲領養，讓牠在狗舍終老。「亦有些年紀較大、患有不可逆轉疾病，或是住在狗舍有一段時間，已經視這兒為家、視我們為家人的狗狗，我們都不給領養的，免得牠們有被遺棄的感覺。」

安排毛孩住花園 申請遭否決

「浪浪之家」亦有嚴謹的領養程序。首先，申請者必須年滿21歲，居所可合法養狗，遞交表格時，亦需要上傳家居影片，「就算申請人居住的地方容許養狗，但如果我們看到室內環境很惡劣、亂七八糟，都會否決申請」。基本條件符合後，她會邀請對方親身來到狗舍與心儀狗狗見面，「人揀狗，狗揀人。雙方見面後，可能申請人覺得不合眼緣，亦有可能是狗狗不理睬對方，那就未必成事了」。

再下一步，April會親自家訪，確保狗能得到妥善照顧，「試過有一個家境富裕的家庭申請領養狗狗，所有條件看來都很理想，但當我親身家訪，問到會安排狗狗睡哪兒時，對方回答是前花園或後花園，我便否決了他們的申請。因為我希望替狗狗覓得視牠如家人的主人，而非待牠如看門狗的主人」。

April多番強調做領養人不需要住大宅，是否有家傭亦不重要，最重要是「有心」，「希望狗主有足夠時間陪伴狗狗，可以每天帶牠外出『放電』，也關心狗狗的健康，願意定期幫牠做身體檢查，並做好防蝨、杜蟲的工作」。

●相處貼士

準備毛孩獨處角落 觀察環境更快融入

領養狗狗，有時未必可自由選擇品種、年齡和脾性，也難以一時間摸清狗狗的「底細」。如果家有小孩，有沒有方法可令小朋友和狗狗都更容易適應有新成員加入呢？

職業訓犬師麥滿輝表示，很多時候等候被領養的狗都是成犬，「牠之前有什麼故事，可能都是義工從別人口中聽聞，所以要了解狗狗的真實性格，應花多一些時間觀察，不要一下子便讓小朋友跟狗狗獨處。這不是因為我們信不過狗狗，而是我們也估不到小朋友的反應，可能他們太熱情，抱得狗狗太緊，也會把牠嚇怕」。他說，在領養前，可先帶小朋友多作幾次探訪，不宜心急，讓狗和新主人之間也互相熟絡；之後，在家準備一個讓狗狗獨處的角落，好讓牠在裏面觀察家人的行為、嗅一嗅四周環境等，使狗狗能更快融入新家庭之中。

[Happy PaMa 教得樂 第384期]