News：歎咖啡做善事 支持保護動物

柔滑燕麥奶冲調

參與活動的咖啡店或餐廳會以英國品牌Minor Figures燕麥奶或其他植物奶，冲調PETA Coffee植物奶咖啡，部分咖啡店及餐廳更會帶來期間限定貓咪造型拉花。每售出一杯PETA Coffee，參與店舖即捐出5元予PETA，以行動支持保護動物工作。來自英國的Minor Figures是專為咖啡而設的燕麥奶，奶泡細膩柔滑，並散發燕麥香甜味，其碳中和的生產模式，聲稱達到淨零碳排放的目標，零殘忍同時保護環境。

支持者認為選擇植物奶可以保護乳牛免受種種虐待，例如年復年被強迫人工受孕、每天被機器擠奶多次、和剛誕下牛寶寶分離等。另外，根據品牌提供資料，以飲用Minor Figures燕麥奶為例，自2018年7月以來，總共減少21,919公噸二氧化碳當量（CO2e）進入大氣，節省6765英畝土地和56億公升的水資源。

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整理：張曉冬