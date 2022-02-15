同場加映：上門剪焗染 教頭皮護理

Tommy說客源最初以家庭客為主，通常是小朋友剪髮，媽媽電髮和染髮居多。而最近亦多了年輕客人，原因是覺得在髮型屋等待的時間太長，「相反上門，染一個理想的頭髮只需2、3小時便完成，比較省時」。他亦會一對一教客人如何護理頭皮和打理頭髮，如根據客人髮質和頭皮，建議使用哪類洗頭水可減脫髮，或分析髮質結構及教客人如何洗頭等。

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