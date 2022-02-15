善用工具：理髮用品豐儉由人 選購方便

染髮用品60色選擇

店內另有多種使用電力的美髮產品，如電剪連量髮器、捲髮器，近年新出的入門級，體積輕便，較適合家居收納使用，而且多使用USB充電，續航力約數小時。都市亦有售多款染髮用品，如意大利的Color on及Compagnia del Colore兩款染髮品牌，便有超過60款顏色，而近期大熱的霧色和啞色更有20多款。

Patrick提及近年很多人非常關心頭皮健康，若想在家中護理頭皮，可選擇防脫髮、清爽型或頭皮護理專用洗髮用品，以及使用清爽的鹽泥或水溶性髮泥塑造簡單造型。都市除設有門市外，亦有網購服務。

■都市美髮用品（炮台街分店）

地址：佐敦道37號U保文大廈 地下E、F及G地舖

查詢：2388 4030

網址：www.cityhairshop.com

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