簡易工具 自己動手無難度 在家理髮 修髮尾剪瀏海

從事髮式教育工作30年的髮型導師吳錦榮（Wing sir），2020年創辦香港義剪師學會，義務教導義工剪髮技巧及創作。Wing sir分享居家修整頭髮最大原則要簡易，記緊並非在家中剪一個造型，而是保持髮型整潔清爽。

乾髮修剪 勿用勞作、廚房剪刀

他說家居剪髮有四大貼士，一是乾髮修剪，剪髮前不用弄濕頭髮。二是準備清理髮碎的工具——圍布、舊報紙或即將準備清洗的牀單、掃帚。三是預備基本理髮工具，包括前後鏡、齒梳、水壺和消毒用品，按個別需要，可用透明膠片保護臉部，另備髮夾和橡筋。四是準備入門級理髮剪刀，女士主要用直剪（或稱平剪）刀和牙剪刀。直剪刀切口整齊，是剪「齊蔭」的好幫手；牙剪刀常用於「偷薄」頭髮，可剪出層次感和空氣感。Wing sir指千萬別用勞作剪刀及廚房剪刀，兩者的刀刃設計會使髮絲容易開叉、受損。瀏海可簡單改用眉毛剪刀，男士則需要電剪（電動剪髮器）連量髮器。

12mm電剪「偷薄」 紮辮修髮尾

香港義剪師學會副會長蒙志強（蒙sir）指出，不少男士都會幫自己剪髮，連天王劉德華也曾在內地綜藝節目，自己用電剪剪髮。蒙sir亦教路以最普遍的「369」技巧來「偷薄」頭髮。369是指量髮器的長度，昔日只有3mm、6mm和9mm 3種長度，現今大部分型號均有新增12mm。他建議大家宜用最長的12mm，剪好後用更短的量髮器修髮。

女士主要修髮尾和瀏海，髮尾可用「集約式」技巧，將頭髮先紮成孖辮或高尾辮子，再剪髮尾。剪髮後，可用定型用品令頭髮看來企理一些，髮尾乾旱的話，可用椰子油打理。

■香港義剪師學會

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文：陳麗斯

模特兒：Albee Liu

編輯：梁小玲

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