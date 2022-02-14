姿錯能改：水療減重 改善腰背痛

綜合以上原因，若能改善姿勢、建立恆常運動習慣、控制體重和改善生活習慣等，絕對能夠有效改善腰背痛，並可以起預防作用。

浮力承托關節減勞損

不少人誤以為水療等同游泳，事實上，水療對於不懂游泳、體重過重的朋友，更加適合。

肥胖人士除了有腰背痛和膝關節痛外，患高血壓和糖尿病的風險亦大增。要有效改善痛症和控制血壓血糖，運動治療不可缺少。但由於患者體重過重，陸上運動容易增加腰背和膝關節的負荷，傷上加傷，關節會因運動或過勞而導致痛楚及勞損。

物理治療師在確定病人沒有水療禁忌症後，鼓勵他們做水中運動。首先會替病人選擇適合的水深，一般約心口至肩膊深度，視乎動作而定，如水溫能夠保持在32℃至34℃，效果更理想。

我們會指導病人，做不同的上肢、腰部和下肢動作，包括關節舒展、軟組織伸展動作、阻力訓練和帶氧訓練等，有效舒展背部繃緊肌肉、強化核心肌力和控制體重。其間借助水的浮力，有效承托各大小關節，減低因過重或高強度動作對關節造成的勞損。

合適水溫放鬆繃緊肌肉

合適的水溫，可以令繃緊肌肉更容易放鬆，對拉筋動作和紓緩關節僵硬事半功倍。

做正確的水療運動，除了有效消耗熱量、減輕體重之外，最重要是可以針對腰部有問題的關節作訓練，改善活動能力，減輕痛楚。物理治療師會為患者評估，視乎腰背痛有否牽涉神經線受損或肌肉萎縮等情况，以調節合適的運動量和調整動作姿勢；亦可利用不同水中運動器材，包括水泡、浮條、浮板及一些專業器材等，提供恰當的承托，幫助平衡，輕鬆調節目標運動量。

對於初學者來說，水療運動比陸上運動訓練更容易掌握，效果亦更明顯和更快到位。

對於病情輕微的患者，游泳可能會暫時紓緩痛楚，但是對於長期痛症、關節嚴重退化或已經出現神經受損的朋友，游泳可能令病情惡化，建議必須先諮詢醫生或物理治療師意見，做適切的運動治療，總比起胡亂運動更加安全。

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文：黃潔怡（香港物理治療學會水中物理治療工作小組 、物理治療師）

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