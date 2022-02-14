養生帖：陽虛畏寒 簡易食療「送暖」

多曬太陽 少吃生冷

陽虛體質人士在日常生活中，應注意保暖，多曬太陽（尤其是背部），每日花半小時做適當運動，以促進血液循環。同時要注意飲食習慣，不食或少食生冷寒涼食物和凍飲，如：刺身、青瓜、蓮藕、梨、西瓜等，避免增加體內寒氣；多吃甘溫益氣的食物，如：牛肉、羊肉、葱、薑、蒜、韭菜、辣椒、花椒、胡椒等，以溫陽益氣。如配合中醫藥調理，則可大大增強療效。

介紹兩款簡單易做，且療效顯著的藥茶和藥膳。

■人參桂圓紅棗茶

材料：人參（黨參）5克，桂圓20粒，紅棗20粒

做法：將材料以1公升水煲滾後，轉小火繼續煲20分鐘。或者用滾水燜20分鐘，代茶飲

功效：益氣溫陽，補血養顏

註：可根據陽虛程度選用不同參類中藥，陽虛較輕者可選用黨參或生曬參（白參），陽虛較嚴重者可選用高麗參（紅參），陰陽兩虛者可選用花旗參（西洋參）

■羊肉蘿蔔煲

材料：新鮮羊肉1斤，白蘿蔔1斤，京葱適量，生薑5片，食鹽、白胡椒、芫荽葉適量，調料包（生薑3片，芫荽莖、花椒、香葉、小茴香各適量）

做法：

1. 羊肉切塊，用鹽水浸泡20分鐘，洗淨撈出備用

2. 將羊肉和薑片放入鍋裏炒至變色，放適量花雕酒繼續炒，加入滾水略滾一會，撈出羊肉，熱水洗淨備用

3. 將羊肉和調料包放進湯煲，加滾水浸過羊肉，煲25分鐘

4. 白蘿蔔切塊放入湯煲，再煲15分鐘

5. 最後加適量食鹽、白胡椒、芫荽葉調味

功效：溫陽散寒，增強體力

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文：劉玉萍（香港大學專業進修學院課程主任）