知多啲：抗原速測靈敏度較低 須PCR覆檢

在病毒載量高時做抗原測試，準確度有核酸檢測八至九成，既可找出病毒量高和傳播力強的患者，又不用「排長龍」做檢測，方便得多。香港做抗原測試不就可以嗎？林強調，「抗原測試靈敏度始終較低，尤其是當病毒量低但仍有傳播力時，可能偵測不到病毒。若以抗原測試作唯一準則，在醫學上安全系數無疑是下降」。因此需要核酸檢測覆檢。

一檢再檢 揪出假陽性

有人質疑，過了傳染力最高階段，找出確診者意義何在？「香港採取『動態清零』政策而非『與病毒共存』，這與歐美地區有很大分別。」林緯遜補充，歐美地區容許病毒存在於社區，而香港則是即使有確診者出現，但不容許有社區傳播。核酸檢測正正可以在追蹤過程中找出傳播鏈，如緊密接觸者和次緊密接觸者，他們可能仍處於高病毒量階段，病毒具傳播力。

香港市民要「一檢再檢」，呼吸系統科專科醫生梁子超解釋，這與假陽性比例有關。當一個地方疫情嚴重，染疫人數較多，假陽性比例就較低。以外國為例，疫情較香港嚴重「幾十，甚至幾百倍，驗10個就有1、2個『真陽性』」，故假陽性比例會相對低；反之，香港情况是「驗1000個才找到1、2個『真陽性』」，假陽性比例較高，「不能不確認先送去隔離」；加上香港居住環境較密集，未能仿效外地居家隔離，而是要將確診患者送到醫院或隔離中心；在送院前以核酸檢測覆檢，揪出假陽性個案，以免他們在醫院受感染。

第五波疫情仍未受控，特首林鄭月娥指政府已採購快速測試套裝，將推出自願全民快速抗原檢測。惟即使驗出初步陽性，仍需以PCR覆檢。推行全民快速檢測，目的何在？能否有助紓緩疫情？

林緯遜表示，全民快速抗原檢測目的是找出潛在病患，任何大規模檢測的方針都是「早診斷、早隔離、早治療」。核酸檢測需要更長時間和大量資源，目前核酸檢測量飽和、確診數字高企，加上Omicron潛伏期短，「這邊廂檢測完，那邊廂已感染兼發病，基本上是在循環兜圈」，唯有退而求其次，快速抗原測試不失為折衷辦法。即使準確度未如核酸檢測，仍能找出部分潛在患者。

梁子超指，香港目前面對檢測樽頸，採樣人手、地點不足；當檢測範圍太大，如驗出污水樣本呈陽性，容易出現未能及時安排所有人接受強檢的情况，不少市民要「排長龍」檢測。大規模派發快速抗原檢測包，可以讓相關人士先作初步篩查。

倡同步派深喉檢測樽 方便覆檢

他強調，大規模派發檢測包後，或會找到大量陽性個案，需用PCR檢測確認結果，以便安排送院。惟現時不但核酸檢測大排長龍，連深喉唾液測試檢測樽亦供不應求，梁直言，「政府現時做唔切PCR，又未有好的機制可快速跟進（抗原檢測中）初步陽性個案」，擔心初步陽性個案湧至急症室，增加感染風險。

他建議，政府派發快速測試包時，可一同派發深喉唾液檢測樽，方便初步陽性個案即時交出唾液樣本覆檢。另外，政府亦應安排人手加快處理初步陽性個案，即日收取唾液樣本並完成PCR測試；一旦證實確診便安排送院，減低個案在家庭、社區的風險。

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