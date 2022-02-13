未來城市：戰疫兩年 如何轉陣改策略？

打破「飛沫教條」 空氣傳播個案增

公共衛生界有「飛沫教條」（droplet dogma）一說，即認為大部分呼吸道疾病為飛沫或接觸傳播。曾參與SARS及新興禽流感病毒如H5N1等研究的潘烈文，指這些傳染病爆發時，亦曾有人提出空氣傳播的可能，但非主流意見。新冠疫情初期，政府制定防疫策略亦符合「飛沫教條」，包括勤洗手、2米社交距離及餐廳設置隔板等。直至後期，尤其有未接觸確診者的酒店住客感染Omicron後，專家就開始反思，潘烈文說：「是否有些傳播模式不同了，或之前沒留意到？或者，除現時主要傳播模式外，也有次等的傳播模式？」空氣傳播在這波疫情較顯著，例如垂直傳播個案較前兩年多，他認為是因為總體個案大增，因此空氣傳播個案的機率亦增加，同時或因為香港過去減低飛沫傳播的措施奏效，「在病毒共存國家，較難分到怎樣感染。但香港着重截斷近距離傳播，便令其他傳播途徑浮現」。

空氣傳播未必為最主要模式

因「飛沫教條」，此前醫學界未有針對空氣傳播的重大研究，但專家因是次疫情開始審視個案，由是發現部分之前較不被重視的感染途徑如氣溶膠。隨着這方面的研究增加，他指防疫方向也有所轉變，如有專家提出戴N95和加強通風。過往其實也有空氣傳播疾病如肺癆、水痘及麻疹，均有疫苗或藥物控制，甚少出現嚴重病徵，故沒有大規模防疫措施。至於新冠病毒，潘烈文說：「我想強調，空氣是否最主要的傳播模式呢？未必一定是，現階段都是說飛沫和近距離傳播。」在資源有限的情况下，仍應着眼於近距離傳播。另外，現時有人正研究如何從風速、換氣率或二氧化碳濃度減低空氣傳播，他覺得不一定有效，「日本好多地方都有量度二氧化碳，但如果很多病人在同一空間，就算不斷換氣仍有很高病毒量」。

傳播效率尚待研究

目前較難確知的是，空氣傳播的比例和效率是多少，他指較難追查真實數據，例如有大廈居民確診，專家也難以分辨他是由電梯按鍵傳播或是氣溶膠，「除非知道他完全沒離開家門，就很大機會是後者」。潘說現時可靠兩個方法推進研究，第一是隨個案及數據增加，做大規模個案分析，「但未必個個有資源去做，相信有人在做，就要等他們儲多些足夠的實際個案」。另一方法是做傳播模式實驗，例如港大在疫情初期曾用倉鼠做研究，發現倉鼠無論共處、在同一籠子中分隔，還是身處曾放入帶病毒倉鼠的籠子，都會以不同的傳播效率受感染。

抗原測試不完美 難取代核酸檢測

快速測試套裝在不少歐美地區廣泛使用，稍有懷疑就立即檢驗，再決定可以安心出門或是留家休息至痊癒。香港能否仿效這做法？ 香港醫務化驗所總會主席李偉振解釋：「快速抗原測試好似用相片去認人，如果有兩兄弟非常似，可能認錯。基因層級的核酸檢測是在認身分證。」他先解釋兩者的優劣。核酸測試的優勢是將病毒信息放大，能找出早期感染者，「或是暫時我們最準確的技術」，符合香港清零、不放過低病毒量患者的政策。但因這是近10年才普及的技術，對採樣人手、地點有較高門檻，實驗室步驟包括樣本混樣和提取基因亦較繁瑣及需要人手，只做到半自動化，故曾有樣本交叉污染的事件。同樣使用核酸檢測的深喉唾液樣本則是折衷方案，可減少採樣者的感染風險及對檢測者鼻咽的刺激，「準確度與鼻咽拭子差不多，也是好樣本」，惟難以確定樣本來源，以及交到化驗所前的溫度及環境因素。「現在用喉嚨與鼻腔拭子，一採樣就放到保存液，較能保持樣本均一性，結果的可靠性相對提高。」

敏感度不足 未必能預防蔓延

快速測試套裝運用的是抗原測試，屬於免疫測試，即針對抗原與抗體的結合，「在這例子，抗原即是病原，新冠病毒是引起感染的源頭，它的特徵稱為抗原。身體因病毒入侵會產生抗體，抗體與抗原結合，好似鎖與鑰匙，一般非常準確」。這技術早已用於診症和用藥，如抽血檢查有否乙型肝炎抗原，亦用於快速流感測試，供醫生處方特敏福前檢查。李偉振指各藥廠製造試劑時，會篩選一種平衡速度、成本、敏感度等的抗原，「看哪個引起身體反應多些，但永遠都未必理想。有些不夠敏感，有些不夠準確」，每間廠都有分別。病毒往往有「兩兄弟」，有時可能「認錯」，不過他補充目前大流行主要為新冠病毒一種，受基因相近病毒影響準確度的可能較低。另外，各家藥廠都標榜準確度高，他說不能盡信，要看藥廠是否能收集足夠的確診者血清，若時間趕急，或只有10多個樣本，還受人種和性別等不同因素影響。

抗原檢測與核酸檢測的另一重要差距在於前者沒有放大信息，病人要有一定病毒抗原量才能測出，而通常臨牀病徵已經出現，「因此可以用來分辨有呼吸道病徵的人究竟是新冠或是其他病。但可否用它來作為預防病毒蔓延的工具呢？敏感度是它的致命傷」。而且，可能有長期處於空窗期（即身體接觸病毒到產生抗體期間，與「潛伏期」意思相近）、不發病但有傳播能力的帶菌者，如同「傷寒瑪莉」。兩種檢測的敏感度差距，可從代表放大基因信號幅度的Ct值得知。Ct值數字愈高，病毒量愈低，例如現時Ct值大於30

屬病毒量低，即等同將基因信息放大了上10億倍。李偉振說：「抗原檢測沒有這放大功能，就計到敏感度相差多少。」內地早期亦有用抗原測試輔助，但逐漸減少，他認為是因新冠病毒的傳播力和致命性均高，而且內地有檢測能力，「如果有得選，永遠都用最敏感的方法」。

港傳播速度快 核酸檢測、快測互補

檢測方法要考慮防疫策略定位、地理環境、交通和人員交流，快速測試能在外國普及，是因偏遠或落後地區欠缺方便的醫院、診所、化驗室，以及採樣的專業人員和器材。李偉振說：「香港是否同一故事呢？如果檢測定位是希望及早截斷傳播鏈，核酸是不二之選。」例如伊波拉的傳播力和致命性高，但因爆發地偏遠而難傳播，但在人口密集的香港，社區距離和接觸人數都不同外國，病毒散播速度更快。目前因檢測能力不足應付，政府便以抗原測試互補，也重提深喉唾液，「見到改變了口風」。潘烈文亦指出香港是在大爆發下，先以抗原測試找出有病徵、易傳播的患者，治療和隔離，與外國使用抗原測試以與病毒共存的目的不同。

抗原檢測可作居家恆常檢測

李偉振擔心抗原檢測程序不及驗孕棒簡單，牽涉多個步驟，讀取時間要準確，市民難免手忙腳亂或有懷疑，故他建議如抗原測試屬陽性，仍要尋求多一種檢測渠道。潘烈文則提醒市民不應有病徵才做，「沒病徵不代表無，反而令人有假安全感」。抗原測試敏感度較低，在理想情况下，高危人士或密切接觸者應每日做，以在病毒量轉高、轉為陽性時及時發現。平常人也可每星期兩次恆常檢測。而從公共衛生角度，潘烈文指要用統一方法檢測得出的大規模數據，才可觀察到病毒轉變和制定相應防疫措施。核酸與抗原檢測兩者只有確診結果可互通，但傳染力、病毒濃度等數據，兩者則不可交換。同時，檢測公司亦不能只依賴一家，以減低測試出錯造成的影響。

現時膽固醇檢驗已發展至全自動化，機器一天可處理上千樣本。李偉振預料核酸檢測也會邁向全自動化，減少人手出錯或感染的風險。現時擁有核酸檢測技術專利的生物科技公司羅氏已研發全自動機器，但因體積大、處理的樣本與運用人手的半自動化尚有距離，他形容「止唔到咳」。另外，外國預料疫情後，快速檢測套裝將成居家必備，甚至能同時檢測多種病毒。他指香港醫院亦有用於呼吸道疾病患者的快速多項核酸檢測，能檢驗20多種真菌、病毒、細菌，但成本要數千元，一般市民不會選用。他始終認為，很多疾病要靠醫生臨牀診斷，檢測結果只是證據之一。潘烈文則覺得這要視乎社會對傳染病的認知和文化取態，亦看疾病的嚴重度，像流感亦有快速檢測，但大家不覺後果嚴重便不會購買。現在肯用，是因「大家對未知因素的恐懼大於以往的經驗」，經此一疫，市民或更接受快速測試。

知多啲：報告未評審先公開 閱讀須多留心

網上報告、數據滿天飛，孰真孰假？潘烈文解釋，現在科學家發布新冠病毒相關研究的速度的確加快了不少，尤其是2020年初，大家都競相研究。過往期刊評審需要數周至幾個月時間，現在通常會優先處理與疫情相關的文章，時間大幅縮減至兩周，重大的疫情發現更可能只需兩日評審。各界都想用最新的數據，助全球盡快控制疫情，例如香港有參照英國和以色列的疫苗數據，亦向全球分享滅活疫苗數據，希望互補不足。以前期刊有延後公開（embargo）的要求，希望作者在文章出版前不對外透露，但現在則鼓勵盡快公開，甚至可上載到預印本伺服器（preprint server，下稱伺服器），供人閱覽正在或未經評審的研究，有的期刊甚至會幫作者或主動要求將文章上傳至伺服器。但是，伺服器的規格不一，部分會審核文章是否符合科學報告規格，但就不評斷科研結論。有的伺服器則任人上載，如同存檔紀錄，潘烈文說：「只想吸引眼球，或假數據也可以上載，胡說八道也不出奇。」

潘說這些預印本甚具參考價值，港大早前亦已將倉鼠染Delta的研究交到學術期刊，並已上載預印本。「個個想知是否真，大家都追看preprint。」他們開會或研究都會討論預印本數據，近日就從中了解到快速測試的成效、讀取結果的最佳時間等。但期刊與預印本仍有一定落差，前者有評審視野，始終較可靠。伺服器不時有失實資訊，如之前有指伊維菌素可醫治新冠，或新冠病毒具ＨIV，都引起社會討論，隨後已被否定。亦有讀者從預印本擷取新數據並誤導公眾，如Delta剛出現時，曾有人扭曲數據，指接種疫苗後感染機率較高。他一般會看實驗室的信譽、數據是否合理而採用，「通常重要的preprint，即使未完成評審，都會有專家或傳媒討論」。由於這是新趨勢，傳媒在引述時，也應注明是預印本或正式期刊。

知多啲：檢測需求急增 化驗人手短缺

2020年3月，本港每日僅能檢測2000個樣本，隨後在5月增至7000個。2年後的今日，李偉振指據政府數字及他估計，每日至少可處理20萬個樣本，何以市民仍要大排長龍、結果嚴重滯後？

他指之前疫情穩定後，大家預計檢測服務主要應對通關後的過境需求，故綽綽有餘。但這波疫情來勢太急，從確診人數可推斷出檢測需求倍增。香港不似內地可從不同省份調動醫院人手和資源，就顯得進退失據。

檢測可分4個要素：人（化驗師）、機（機器）、物（物料，如拭子、手套、分析儀）及法（方法），今次物料雖不如之前短缺，但機器依賴人手操作，故困難仍然出在化驗師。核酸檢測技術較新，全球都面對人手瓶頸，據他了解，全港註冊醫務化驗師有三至四千人，在2020年，受過核酸檢測訓練的化驗師不超過20%，主要從事微生物學、血液學和病理學等範疇。目前沒有核酸檢測化驗師人數的統計數字，李偉振估計雖有社區檢測中心承辦商分擔，但其他化驗師仍要應付原有醫院或化驗室等工作，難以短時間調離崗位，人手調配受限制。

他呼籲檢測雖是截斷傳播鏈的方法，但源頭仍要市民減少社交活動配合，「政府可做的好少，市民有角色」。

【公共衛生篇】

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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