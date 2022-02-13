社會實驗：網上旅行唔係伏 拉近人與人「社交距離」

背景

項目：網上旅行團

目的：在疫情下，讓香港人體會旅行樂趣

人物：社福機構、旅行社、本地遊組織

網上日韓台遊 凝聚街坊

受黃大仙美東邨重建影響的居民，於2020年底獲原區安置至東匯邨匯智樓，他們入伙時正值疫情，對該區的歸屬感和鄰里連繫較弱。明愛東頭綜合家庭服務中心本來計劃了多個活動，例如本地一日遊，讓居民互相認識，惜因社交距離措施取消。督導主任陳浩泉說：「我們不能擺街站，也較難上門接觸居民。社工工作不想有社交距離，但偏偏現時有較多限制。」疫情稍緩時，四人一組的活動限制、部分設施關閉等也令他們對復辦旅行有保留。及後，中心借鏡學校籌辦網上旅行的構思，於農曆新年時舉辦了日韓台三地的網上新春遊，有約25戶參加。兩個社工換上韓服及和服，用Zoom和OBS串流直播，將相片和影片變成背景，由集合、候機、登機到遊覽景點，介紹三地的風景、新年佈置及習俗，導遊之一註冊社工呂文慧解釋：「與坊間不同，我們着重在文化方面多點，多於一路走馬看花。」鼓舞的是網上遊比實地旅遊更凝聚街坊，平時大家去到景點或主題樂園就會各自各活動，但網上遊則可全程同遊，又在每個場景大合照。

一個下午，買菜、旅行、煮飯

比起其他常見的網上社區活動如摺紙或禪繞畫，網上遊更加老少咸宜。「有長者反映去旅行會憂慮去洗手間太頻密的問題。去郊外、長途、外國旅行都會擔心。網上旅行的話，他們可以隨時去洗手間、飲水。」加上，活動方便忙於照顧家庭的主婦，一個下午就可以買菜、去旅行、煮飯。去慣旅行的港人或覺得這樣遊世界欠缺趣味，但另一擔任導遊的註冊社工栁德蘭說，有過半參加者從未出國旅行，所以在機場見到導遊模擬在行人輸送帶行走，以及平時港人打卡的登機閘口時，尤其興奮，「他們說好多時在電視、電影見過，未真實去過」。年幼參加者最喜歡風景如畫的日本，有的是初次認識神社。

與家人分享手信

為增加旅行真實感，參與家庭會於事前領取社工準備的手信包，當中有登機證、小食如鳳梨酥和日式年糕，以及用來做燈籠手作的利市封。當去到特定景點時，就可以一起品嘗，了解飲食文化，促進家人互動，呂文慧說：「例如小朋友愛吃韓式紫菜，他們會有禮地把抹茶包分給爸媽。」在旅程開始時，導遊會跟參加者玩「收買佬」遊戲，令參加者願意開鏡頭，之後着大家找出一般家庭常有、旅行必備的用品，「但就沒有護照一項，我們考慮到有些家庭未必有」。大家把太陽眼鏡、帽、背包和雨傘等帶在身上，一副整裝待發的模樣，呂文慧就考問他們：「最後最後，乜都帶晒，仲要帶咩呢？」大家搶答一輪，她才揭曉：「最重要是人，要帶自己和身邊的家人上機。」這時街坊都有所感觸，有的會立刻抱住旁邊的家人。

認識「團友」 把關係延續到現實

雖然「機程」只有10分鐘，但團友會在「機上」自我介紹。旅行結束時，大家便講出是次認識的團友，導遊會提醒他們日後可認住這些左鄰右里，擴展支援網絡，把旅行關係延續到現實。呂文慧說：「這類活動帶到真實旅行的樂趣、意義，又凝聚到大家的關係，不比真實旅行差。」陳浩泉說，社工本來不常做這類活動，但現在得在限制中摸索，習慣運用網上途徑接觸受眾：「部分人會說又是用Zoom。我們既不想用Zoom，但只能用Zoom，我覺得是兩難。為何我們這次會粉墨登場呢？就是希望整個體驗沒那麼枯燥乏味。」他又補充網上旅行有其限制，「在家中好多事情讓你離開、分神，如接電話、照顧小朋友，這方面難與實地旅行相比」。

感官體驗轉為知識文化

社區深度遊組織「活現香港」在2020年初已轉陣做網上旅行，創辦人陳智遠的體會是，網上旅行不應是傳統食玩買旅遊的替代品：「不是百分百將實體團翻譯，這是坊間為何取笑用Zoom旅行的原因，用Zoom去看環球影城是無謂的。」上月，他們舉辦了「香港尖沙嘴電影之旅」，挑選10個電影場景，由導遊實地講解甚至訪問路人，另有主持在直播室播放電影選段，熒幕上清晰見到今昔對比。當導遊前往另一景點時，主持那邊就會有問答遊戲或講解電影背景，流程緊湊順暢。

網上旅行玩法多 發展空間大

轉陣之初，「活現香港」參考過國內的「雲旅遊」：「令我好驚奇，最受歡迎的直播是看四川熊貓。又不是完全播片，為何只是熊貓走來走去，都會有這麼多人想看，從中得到靈感。」國外亦流行網上旅行，但形式較簡單，通常由一個導遊全程帶領和講解。兩年經驗下來，他摸索出網上遊的要點有三：現場感、緊湊交接、互動，做法如同網上節目（online show）。雖然不能去布吉海灘曬太陽、到台灣夜市掃街，但能將感官體驗轉化為知識文化，「在新常態下，有好大空間可以發展，追求知性體驗的客人不介意坐在熒幕前」。

而且，陳智遠覺得網上旅行不乏優點，例如能突破空間限制，以往實體社區團一般約為2至3小時，步程不遠，但網上遊就可切換不同地點：「有次我們在觀塘碼頭、堅尼地城各找一個路人，再與網上觀眾同時玩問答遊戲。開啟了好多之前沒想過的互動。」另外，也拓闊了表達形式。他曾在盂蘭節舉辦網上西區鬼故團，本來想在現場安排演員，但因限聚令改為在辦公室搬演鬼故事，再配合在現場探險的導賞員，劇情發展更由觀眾投票決定。再者，網上旅行需求五花八門，有疫情下被困院舍或家中、想念外出逛街的長者；美國、加拿大、香港三地親人在網上遊中環，取代往常回港的家庭聚會；大學為在酒店檢疫的來港生，安排認識香港的行程：「可以見到未必會取代大眾消閒、消費市場，但市場有好多需要。」

陳智遠說網上遊的對手並非其他旅行社，而是Netflix和YouTube等娛樂，所以除了解決直播及收音等技術問題外，最費心是構思與觀眾互動的遊戲。封關和限聚令出台，令其團數驟減九成半，他們轉型時有兩個考慮：「因為受制於戶外，希望無論疫情怎樣反覆，我們都可做到。第二是不應做新範疇，因時間太長、太冒險，要在我們講故事的基礎上發展。」事實證明這方向正確，旅行社接連倒閉，他們的業績不跌反升，也沒裁員減薪，曾經一個月有近50場網上旅行，「我做了旅行9年，當初不會想到會出現這樣的旅行模式」。惟現時屬各自摸索階段，在國內外未見有主導市場的機構。

他本人也是個「重度網上旅行者」，笑說因近日疫情急轉直下待在家中，這兩晚遊了6個國家，包括位處蘇格蘭的奧克尼群島。他覺得那是人生必去的「天涯海角」，但可惜沒旅伴同行：「看到那些石陣、那種天地荒蕪，好震撼，沒想到這樣偏僻的地方都可以發展到實時旅行。」旅遊費用因隔離和檢測大幅提高，他斷言這模式會為新世代旅遊生態帶來翻天覆地的變化，尤其是遊學團。網上旅行亦是到偏遠地區前的先導（precursor），讓人以相對低的價錢，了解和確知景點的特色。縱然他已在網上旅行到過奧克尼，但仍不減興致：「網上看過，一開關就即刻買機票仆到去。」同樣道理，他說香港旅遊業界也應該持續舉辦這樣的網上團，才能讓外國遊客在開關時，有親身遊覽的意欲。

遊「鄉下」照樣食買玩？

做境外遊的旅行社東瀛遊也於近月嘗試網上團，執行董事禤國全解釋，行程在過往實體團都有涵蓋，如看風景、欣賞美食和體驗酒店，讓參加者日後能自己到訪。以宮崎為例，他們會與當地觀光部門合作，做1小時的facebook直播，包羅了平時5日行程的景點，整趟旅行牽涉多方人手：香港有兩個領隊介紹，日本有旅遊專巴，每個景點各派導遊於現場講解，亦有當地觀光代表，再剪輯景點影片。旅行尾聲，領隊會像「直播帶貨」般，介紹在公司網店可訂購哪些當地手信特產，順帶介紹食法。

日本人處事認真，他說這樣的行程至少要排練三四次，還要留意當地天氣。此外，他們有辦網上遊學團，行程配合校方主題，例如說自然保育，就在宮崎日南海岸講解「鬼之洗衣板」如何形成，同時於課室安排與旅行地點相關的活動，包括先從日本預訂藍染材料，讓學生隨當地導師做藍染：「做完就好似去完日本，有手信帶回家。」或者讓學生玩劍球或為陶器上色，「活動要能在香港做到的，沒法做到太複雜、太大件」 。

對於網民訕笑網上旅行是「睇電腦」、收費過貴，他認為實地旅遊對香港人早已不是奢侈品，故以前人們沒留意網上旅行，不明白背後牽涉的人力資源：「可能香港人太幸福，好多資訊不用錢。」但若然為降低成本，只播片或圖片就沒意思，「看到日南海岸現場，四周的花草樹木，太陽落下，是不同的」。陳智遠覺得，其實受批評的京都旅行團團費不算昂貴，因行程為兩個全日，即每天只是350元。禤國全提到，實時網上旅行有其時差限制，特別是學童遊學團，暫時較難到歐洲或加拿大，最遠只到澳洲。另外，因成本所限，亦較難做到一團十多國的旅行模式，主要圍繞一個地區或城市「深度遊」。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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