見字抄經：愛因斯坦同路人？ 時間即空間，佛教如是觀

相對論如何理解時間？

科幻電影常以時間為主題，回到未來又回到過去，今天不談祖父悖論的哲學問題，先介紹愛因斯坦的時空概念。路蘭（Christopher Nolan）執導的《星際啟示錄》（Interstellar）對時間的描述，正好顯淺地解釋相對論如何理解時間，電影中地球因氣候變化而面對糧食危機，科學家到太空尋找其他適合人類居住的星球，到達的第一個星球因為鄰近黑洞，在引力影響下，星球上的1小時等於地球7年，主角一行人因遇上海嘯而延誤回航，再回到太空船時，地球時間已經過了23年，在太空船上等候的同伴鬚髮灰白，主角女兒也長大成人。愛因斯坦認為時間是相對的，重力會導致時空彎曲，重力愈大，時間愈慢，這也推翻了牛頓的絕對時間論，過往我們以為宇宙中任何一個角落，所過的一分一秒都是一樣，不多不少，但愛因斯坦說宇宙不同地方也有自己獨特一套的時間，時間只是人類的幻覺。

愛因斯坦又提出四維空間的概念，在三維空間之上，還有一個維度——時間，時間和三維空間是不能分割的。以書本為例形象化解釋，書本每一頁是平面紙張，上面印刷的文字、圖案是二維的，但將所有平面疊起，書就有厚度，變得立體，這就是三維空間。把書本換成小朋友看的立體繪本，試想像，每一頁都有可以彈起的立體機關，如城堡、森林，頁面變成三維，書的厚度就是四維，即時間的維度，你打開書，每一頁就等於一個時間的刻度，書頁中有故事，有人在說話、活動，翻到下一頁，就過了一分鐘。《星際啟示錄》結尾主角進入蟲洞後，亦有類似演繹。

之所以要稍為解釋相對論，是因為佛教對時間的看法，和愛因斯坦不謀而合，佛教其中一學派「一切有部」，同樣相信時間和空間的關係是不可分割的，時間是根本的存在，就如愛因斯坦所說的維度。中大哲學系教授姚治華解釋，「他們說，世即行，行即世，時間就是空間，空間就是時間」。世是時間，即我們常說的三生三世，行即是無常變化的事物。而時間的區分，是源於人類的經歷不同，對時間有不同定義，即使時間變遷，但法、事物的根本不變。

過去 現在 未來 和而不同

「一切有部」學者對過去、現在、未來的時間觀念，作出四種和而不同的解釋。第一種是「類異說」，時間的差異在於類，英文翻譯成mode of being。佛經以金器為例，金非常柔軟，延展性高，容易塑造成不同形狀，比喻時間會變化，有過去、現在、未來。但無論金如何變化，形狀變成金鏈、金磚也好，金黃色的顏色也不會改變，「形雖有異，而顯色無異」。顏色代表金的本質，姚治華說，「這例子用來說明，在變化中有一些不變的東西，過去、現在、未來就好像它的形狀一樣不斷地變，但是物質存在保持不變」。

第二種是「相異說」，時間的差異在於相，即特徵，過去、現在、未來的差別不大，只是有不同的相，「所以處於任何一個狀態下，你可以說它是過去，或者過去多一點，但同時它也是未來和現在」。過去等於現在等於未來，一下子很難想明白，但套用在時間旅行的故事中，你回到的過去，似乎也同時是你的現在和未來。

第三種是「位異說」，時間的差異在於位置，佛經以算籌為例解釋，算籌類似算盤，都是計算工具，用十進制。算籌不同的行列代表個位數、十位數、百位數，把算籌放到個位數的一行就是個位，放到十位數就是十位，放到百位數就是百位，「個、十、百就相當於過去、現在、未來這三個時間階段，法（萬物）被放到不同的地方，就得到三個不同名稱」。

時間只分前後 不會變化？

第四種是「待異說」，時間沒有過去、現在、未來之分，只有前後之分。一個女人對於她的母親而言是女兒，但對於她的女兒而言是母親，同一個人有不同名稱，視乎她和其他人的關係；時間有不同的名稱，被分為過去、現在、未來也是因為關係，在當下之前發生的就是過去，在當下之後發生的就是未來，當下就是現在，「時間就像是箭頭，但箭頭不是分成過去、現在、未來的三段，而是分成了次序，只是用當下這一點，分成前、後這兩個方向」。第四種說法着眼次序，以前後理解過去、現在、未來，跟前三種直接把時間分成三段有明顯差別。

當代時間哲學的說法也能脗合佛教以上四觀點，蘇格蘭哲學家約翰．麥克塔加特（John McTaggart）在1908年提出，時間觀念可以分為兩個立場，一是A理論，時間分為過去、現在、未來三種特性，明天將會發生的事件，隨時間流逝會變成現在，再變成過去，我們離未來愈來愈近，積累愈來愈多的過去；二是B理論，時間被刻劃成兩者之間的關係，例如兩天之前，一天之前，或當下，跟「一切有部」第四種說法一樣，「在B理論之下，時間是不會變化的，時間的逝去，是我們人類來觀察世界的一個感受」。

過去和未來之事存在嗎？

A理論和B理論再演化出兩種截然不同的理論，兩者最大的爭論是過去和未來的事物存在與否。支持A理論的哲學家提倡「現在論」（presentism），他們認為只有現在的東西存在，過去和未來的東西都不存在，例如你和泰姬陵是存在的，但蘇格拉底已經不存在，未來未知的火星耕種計劃也不存在，不是真實的。但支持B理論的哲學家提出「永恆論」（eternalism），認為過去和未來的東西都存在。現在論認為時間是線性地改變原有的三維空間，猶如舊日的維港填海後，變成今日的尖東海旁，他日如果再填海就變成內陸，永恆論反駁，他們提倡四維的時空概念，過去和未來都存在於同一個空間，就如之前提過的書本例子，過去和未來都存在於同一本書，只是我們還沒揭到看到，既然任何時間點都同時存在，時間就稱不上流動。

現在的事物存在沒有太大爭議，過去之事已消逝，未來之事未發生，又如何存在？佛教亦有一套說法，過去存在與否視乎業力報了沒有，「你作了業，但這個業還未報，所以過去的業存在，如果你的業已經報了，那麼就不存在，不是說所有過去都不存在，按照佛教的理論，只有一部分的過去不存在」。姚治華舉例，業力好比銀行存款，你銀行裏曾經有200萬，你半年前花了150萬，就像你報了部分的業，這樣的話過去的200萬就不存在了，你的業力只剩下還未花掉的50萬，存在的也只有50萬。但究竟什麼是存在？存在的定義也是當代哲學一個最棘手的問題，最簡單的理解是現實中看到的東西就是存在，那麼空氣、概念、意識豈不是不存在？佛教如何看「有」，這個問題留待下期解答。

【草書】

徐沛之糅合唐代書法家懷素與張旭的草書風格，寫「三世實有」四字，線條縱橫交錯，但亂中有序，且有輕快感覺，速度感較強，有連綿的感覺，線條像處於斷與不斷之間，字形體抽象，想像空間大，配合時間如幻似真的主題。

小技巧

要熟悉草法，運筆熟練，轉折時宜用中鋒運行，轉彎會比較順，效果更好。

文˙ 朱琳琳

題字˙徐沛之

{ 圖 } 電影截圖

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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