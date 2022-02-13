周日話題：打針見孫仔

阿慧（化名）工作的老人院，正是其中一間出現職員及院友確診個案的院舍，有超過10年經驗的她說：「這間院舍是我做過那麼多間之中最乾淨的，消毒做得好好。」隨着被納入強制檢測的市民愈來愈多，院舍的措施聽上去謹慎而有條理：在強檢期的職員要使用另外的餐廳、廁所；有上呼吸道感染症狀的長者會被隔離在獨立房間；物理治療器材每人用完都以漂白水抹過，下一人才可以用。但還是避不過中招。阿慧說：「要數漏洞一定有，那也未必是員工可控制的，如讓老人家戴口罩，他們有些手比較叻的，一下就會扯下來，又如冲涼場所、設備共用，點都有感染風險。」這間是政府資助院舍，比起一般私營院舍環境算是好得多，「其他私營院舍人手混亂，好多替更，職員又比較求其，感染控制未必做得好準確，冇事咪冇事囉」。

理解長者打針難處

公立醫院外展醫生李醫生（化名）會到老人院為長者覆診，亦不免提及觀察到的私營院舍環境防疫難，「私家（老人院）的房間只是一塊板隔開，我們同事開會時說，這樣房內空氣都會噴到出去，簡單來說只是一個個partition」，「香港老人院尤其在舊區的，牀位很密，好多長者都不戴口罩，講真，其實那是他們的家，你在家裏都不會戴口罩啦，坐出大廳也是很正常的活動，有一人中了，容乜易傳」。他不是負責為長者打針的醫生，不過近日都有數個家屬會突然向他提及，「千祈唔好逼個老人家打針」，而他亦坦言不會主動提及，「其實是兩難，無可避免有人打完真的有副作用，疫苗始終是新的，最虛弱那班，其實又沒怎麼出街，家人的想法也有點道理。我沒有一個很絕對的答案，但我會覺得要尊重長者和家人的選擇」。

公院內科駐院醫生歐醫生（化名）近日忙到踢晒腳，「醫生、護士、放射技師、健康助理，耐唔中呢度一個走，嗰度一個走，要去強檢」，很多同事一人做幾人工夫，包括聯絡老人院，他說內科病房向來多長者，「現在開始有老人院case，院舍員工更緊張更驚。我們的老人院服務不嬲都差差哋，因為他們缺乏醫護人員，可能全間院舍得一兩個護士，都不是24小時存在，員工好多時只受到一些照顧訓練，病人如果有任何風吹草動，都會即刻送到醫院，亦造成內科常收老人家，現在更是，少少咳痰打噴嚏，就會送過來」。他說長者或家人問身體情况是否適合打針，甚至說自己周身病痛求醫生寫豁免書的都有，「每一日在門診都有人同我哋嗌交咁滯，話要佢打針係推佢去死，我們的角度是有很清楚的指引，誰可打誰不可打，其實大部分人都可打」，「好多老人家覺得打完會又中風又心臟病，近個多月說可以去飲茶，才夾硬去打針，都係諗住打一支就算，純粹符合要求就算」。

長者應打科興？以訛傳訛

同是公立醫院內科醫生的黃醫生（化名）也說近來多了長者問打針的事，但他提到一個比較嚴峻的情况：「愈來愈多老人院case入緊來，有些開始用氧氣，有些肺已花了，雖然這刻未需要用氧氣，都要開藥，這一個半禮拜是急劇惡化，這批老人家情况好多時都差，或一開頭冇嘢，之後差得很快。」他與歐醫生都不約而同有類似感受，「門診老人家都會問打唔打針，他們很多時有個錯誤感覺，如一開頭一年前我們對疫苗不是很認識，就會有好多限制，這個不能打，那個不能打」。歐醫生問記者，「如我問你會否有個想法，60歲以上是否應該打科興？打復必泰是否反應太大？這已是個很根深柢固的想法，但還記不記得一開始其實是60歲以上科興沒資料，要打復必泰？」他留意政府說法，多只是建議長者諮詢醫生意見，而黃醫生亦翻出衛生防護中心今年1月28日發出的最新指引，並附有豁免書的樣式，復必泰可豁免原因包括對復必泰成分有過敏反應，以及接種疫苗後患心肌炎或心包炎；而科興則有四項：對疫苗嚴重過敏、患嚴重神經系統疾病、有未控制的嚴重慢性病患、懷孕婦女等。

科興要避忌的情况更多，為何長者應該打「冇咁勁」的科興成為一種普遍認知？歐醫生說：「我們在門診見到的，無論是老人家或家人，都是好耐之前聽到誰誰誰怎樣講，就以訛傳訛傳足兩年。」有些長者的經驗是問醫生該不該打，醫生也答不上，「老實講句，始終支針新，我們只能根據兩年的指引，但講到好專門，細到邊隻癌用緊邊隻藥，係咪應該打，真係冇，這些病人只能靠不同專科醫生及每個協會的專家意見」，不過想見專科醫生一面不容易，一年或許只有兩三次，「尤其等專科覆診可能要等半年，之間見到任何醫生都唔夠膽答你，就唯有自己理解。還有就是公私營的資料不通，私家醫生不會有任何途徑知道阿婆的病歷，她說有心臟病，又叫她不如睇埋心臟科先，為安全就不打」。長者繼續在朋輩家人間將打針好危險或打科興的迷思互相流傳，於是覆診的10分鐘內，醫生更難動搖他們的想法，「將這個責任放在前線覆診，就會拖到咁慢」。

一味谷針 不努力解說

黃醫生直指政府沒有效地將資訊帶給市民，「明顯信息傳不到出去，第一當初大家覺得疫苗好危險的印象根深柢固，政府沒打算或覺得需要在病人擔心上作努力解說，當初政府用谷針的方法，其實是有點霸王硬上弓，令好多市民反感、擔心，好多專家在疫情中好不幸甩了光環，變了大家有種習以為常對疫苗的不信任，覺得專家一講是講大話，都好難心平氣和聽清楚實際數據」，他說復必泰一直有新研究證明其安全性，「如去年11月全世界頭幾位醫學期刊之一JAMA刊登研究，看75歲以上（打復必泰）會否增加中風、心臟病發、血管栓塞的風險，結論是無」。

阿婆為見孫仔才打住一針應付應付，「如果政府不去反省這個問題，最後大家被迫去打針，其實不會明白疫苗對他們的幫助，都不是一件好事」。

政府谷長者打針顯得很焦急，但幾名受訪者卻都表示理解長者和家人的擔心，與他們身處一個怎樣的實際生活與接收資訊的困境之中。有向家居長者及老人院提供認知障礙症到戶服務的「耆俠會」創辦人Zoe和Alvin最擔心的兩難情况，是為防疫不上門為長者訓練，他們的退化速度可以很快，甚至原本可留在家居安老的，會變成無法自理逼着入安老院，而上門又增加傳染風險。Zoe提議政府推長者打針必須考慮各種配套，以及在打針以外，不如參考一些院舍做法，從職員着手，開工前做快速測試，減低院內爆發風險。

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文˙曾曉玲

圖˙鍾林枝

編輯•林曉慧

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