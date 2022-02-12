香草、葱根部置水中延保存期

至於肉類，她教路按1或2人分量，分成數份，每份用保鮮紙包裹，再放進密實保鮮盒，置於冰格保存，保鮮盒可阻隔和減少肉類的雪味。若購買的肉類要隔幾日後食用，岸本太太建議先醃好保存，有助肉入味之餘，烹調時亦可減省醃肉時間。她表示可使用乾爽的調味料如：鹽、胡椒粉、咖喱粉醃肉後放進密實袋，冷凍保存數日，解凍後用焗爐或氣炸鍋烹調。魚鮮亦可醃製保存，她說日本人常用以味噌醃三文魚柳、銀鱈魚柳後放進密實袋，急凍保存3至5日，烹調前，在緩慢的水喉水下解凍。

她指在居家檢疫期間要吃得好，首先要由食材和調味着手，選無農藥有機菜，以及無添加的調味料，例如是九龍醬園的天然發酵醬油，「正因為是煮給自己吃，才要對自己好些，吃得更好」。

■岸本家媳婦

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