凍肉分裝冷藏 瓜果放保鮮袋 精明儲糧 禁足有啖好食

凍肉：免治肉多煮意 冰鮮蝦白焯滾湯

保質期長的凍肉是儲糧必買之選。現時凍肉質素不比新鮮肉差，吃儲糧不代表味蕾要受罪。凍肉專門店Meatmania負責人潘太建議，儲糧買小包裝、經常吃、多用途且易擺放的肉類。例如免治豬、牛，可以用來蒸肉餅、包餃子、做漢堡扒、配意粉，非常百搭；冰鮮蝦除了能白焯，亦能滾湯。「大家的雪櫃冰格未必很大，小包裝肉類一來方便吃多少、用多少，二來佔用空間小，方便儲存。」免治肉一包通常重400至500克，足夠1餐多的分量，小家庭更可分2餐食用。

除了免治肉，潘太亦推薦豬肋條、牛仔骨與牛排。「豬肋條油香重且彈牙，不用擔心像豬扒煮太久肉質變韌，非常適合做糖醋骨或加南乳醬煮家常菜。」牛仔骨與牛排體積不大，解凍後煎熟即可食用，處理簡單。

至於無雞不歡的人士，可在冰格儲備1至2隻原隻雞。潘太推薦1公斤重、體積偏小的法國黃油雞，肉質滑嫩，適合清蒸，一家人吃剛剛好。「傳統煲湯用新鮮食材，但是現在用凍肉煲湯質素都不錯。」潘太指，1磅裝豬腱足夠煲1家3口的湯水，鮮甜得來價錢亦比新鮮豬肉便宜一大截，可考慮買幾塊常備家中。

整包肉吃不完該怎辦？潘太教路，購買凍肉後可按需要分裝。「例如急凍肉碎，在室溫稍微放置一會，待肉的表面開始變軟，就可用刀切成小份，再分別放入保鮮袋急凍，不必等肉完全解凍。」她續指，肉解凍後應盡快食用，避免再次放入冰格急凍影響肉質。

儲存多少凍肉較適合？潘太說，目前急凍貨品供應穩定，不必盲目搶購；加上不少凍肉舖提供上門送貨，儲備1星期食品便足夠。

蔬果：濕紙包菜莖保鮮 香蕉掛通風位

除凍肉外，蔬果亦是儲糧的必備食材。卓記鮮果蔬菜聯絡人趙女士表示，瓜果類如茄子、節瓜、苦瓜、佛手瓜等，一般保存時間較長，較適合儲藏。要延長瓜果保存時間，她建議用厚身餐紙或萬用紙簡單包裹瓜果表面，吸走「倒汗水」，然後用保鮮袋包實，放置雪櫃蔬果格。這樣可避免瓜果被雪櫃吸乾水分，表皮亦不易變爛，可保存約1星期；相比直接放入雪櫃，可多存放約3至4天。其他蔬菜如粟米、紅蘿蔔等用同一方法，亦可保存約1星期。惟她提醒蔬菜最好還是於1星期內食用。

至於葉菜如菜心、芥蘭、白菜等，由於保存方法較繁複，趙女士並不建議作為儲糧；但若真的要儲藏，就要將葉菜放於乾爽之處吹乾，因葉面有水容易腐爛，再將弄濕的萬用紙包裹菜莖，保持新鮮。她說：「揸緊餐紙，有少少水滴出即可」，然後放進含氣孔保鮮袋內封實，讓蔬菜疏氣，減少「倒汗水」出現，最後放於雪櫃蔬果格，保存原理就如養花般，「用少少水養住棵菜」，不讓雪櫃將其水分抽乾，這樣葉菜較不容易變黃，可儲存約7天。

水果方面，她提醒香港的水果大部分來自外地，大多加入催熟劑，故不建議將不同水果緊貼放置一起，特別是放於催熟劑濃度較高的水果旁，如香蕉、蘋果、地捫菠蘿等，避免其他水果加速變熟。一般常見水果如士多啤梨、火龍果等，用上述保存瓜果的方法儲存，可延長保存期至7天。唯獨香蕉毋須放入雪櫃，將其獨立掛於家中通風位置，有助減慢變熟速度，可保存約7天。

海產：貝殼類去殼冷藏 免滋生細菌

至於海鮮，選擇急凍海產自是方便之選，但若怕那陣「雪味」，亦可自行冷藏海鮮作存貨。「如果要存放新鮮海鮮，就要放入冰格。」註冊營養師萬侃指三文魚、蝦和帶子等海產適合冷藏，建議按食用分量包好，避免食不完需再次急凍。「貝殼類食材需先去殼，一來慳位，二來解凍後若外殼未煮熟，容易滋生細菌。」自行冷藏的食物最好在一個月內享用，放得過長時間或會影響鮮度。

飯、麵等主糧保存期限較長，入貨時可優先考慮健康和多元化的選擇，如米粉、意粉、糙米等。不少人早餐習慣吃麵包，想延長食用期限，萬侃說：「沒有餡的麵包如方包、全麥麵包，放雪櫃可存放1星期，放冰格可儲藏1個月，食用前翻熱」；亦可準備麥片、穀物片替換，那就不怕吃到悶。至於早餐良伴牛奶，常溫存放的牛奶比冷藏的保存期更長，它們經超高溫消毒（UHT），未開封可存放半年至一年。

罐頭：宜選番茄蘑菇 鹽水浸魚高鈉

罐頭亦是不少人的儲糧首選，必搶午餐肉、豆豉鯪魚？「我們已儲備了凍肉、海鮮，不一定要揀豆豉鯪魚等罐頭」，萬侃指如果要買罐頭，不妨考慮其他較佳之選，如罐裝番茄、蘑菇、小紅蘿蔔等；魚罐頭方面，可買吞拿魚、沙甸魚，當中以鹽水浸泡的魚肉味道較鹹，鈉含量較高，以橄欖油浸泡的魚罐頭較可取，烹調前記緊把油撇去。擔心留家抗疫期間纖維攝取量不足？可添置乾冬菇、紅豆、木耳等含豐富膳食纖維的乾貨，補充纖維。

■Meatmania

網址：www.meatmania.hk

查詢：9339 0447（WhatsApp）

■卓記鮮果蔬菜

地址：九龍欽州西街36號長沙灣副食品 批發市場蔬菜市場B111

查詢：9511 8524

文：沈晴、植蔚卿、張淑媚、陳麗斯

編輯：梁小玲

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