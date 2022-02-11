沙發薯：開間咖啡店的家家酒

不過仍然不斷有人加入這個戰場，香港開電視的《開間咖啡店》系列就應運而生。節目有趣之處，是為一個原本平平無奇的飲食節目加添故事性——去年播出的第一輯，由3名主持計劃開設咖啡店作為引子，再走訪香港各區的咖啡店取經，例如盧頌恩（妹頭）由零開始學習冲調和品嘗咖啡，愛做甜品的黎紀君向達人偷師，不時在社交媒體大展廚藝的李綺雯（𡃁妹）就鑽研主食鹹點。每集完結前，3人都會為夢想中的咖啡室定下菜單，到最後一集就柴娃娃地搭置一個咖啡店的廠景，請來嘉賓好友嘗試她們的手勢。不知是製作人員早有計劃，抑或因為節目反應理想所以添食，《開間咖啡店2》竟然真的承接第一輯的脈絡而生，並順勢變成真人騷。

節目明顯參考韓國的明星經營食店真人騷，當地製作此類型節目，已去到出神入化的階段，無論是始祖級、由奧斯卡最佳女配角尹汝貞領軍在外國開設韓國菜館的《尹食堂》，或是由國民女神崔智友開設、讓客人自由定價並捐出營業額的咖啡店Coffee Friends等，都大受韓國和海外觀眾歡迎，甚至連中國湖南衛視亦「偷橋」製作《中餐廳》。雖然菜式有異，節目方程式都如出一轍——明星變身成大廚和侍應，營運一家臨時餐廳，再直擊他們由預備食材、烹飪至奉客的過程。

為了製作《開間咖啡店2》，工作人員真的在元朗某處租了個地方，裝修成真實的快閃咖啡店，以香港開電視資源緊絀的情况下，這份認真值得嘉許。但可能因為節目只有半小時，或是電視台對於製作真人騷的經驗始終不足，看了兩集後，總覺得節目畫虎不成反類犬。《尹食堂》和Coffee Friends好看，因為節目花上不少時間在明星製作食物的真實過程，表現出他們與演藝身分截然不同的一面，部分更入得廚房刀法如神，大大提升節目的可觀度。不少觀眾更會將節目出現過的菜式照辦煮碗，並將成果在社交媒體分享，間接為節目宣傳。

一盤注定失敗的生意

反之，《開間咖啡店2》只輕輕帶過主持製作咖啡和烹調食物的過程，不但沒有為觀眾帶來「睇見都想食」的體驗，反而着眼於她們討論經營模式的衝突（例如如何為客人落單），以及食評家突擊來訪，對食物有彈無讚的評語（然後主持冷冷地回應「口味好主觀」，意見接受態度依舊）。當然，這可能是因為主持人的功夫真的未到家（從她們在節目的出品可知一二），製作組唯有轉移視線。一個原本可以有更大發揮空間的節目，變成主持人玩家家酒，然後為了一盤注定失敗的生意互相埋怨的真人騷，甚至鬧交比製作食物飲品還要肉緊，最後食物唔好食、節目唔好睇，白白浪費了那個認真搭製的場景。

最後忠告有興趣進軍咖啡界的朋友，像節目一樣門面光鮮咖啡難飲的店已經夠多，開店之前請三思，並請務必先練好冲一杯好咖啡。

文：梁慧思