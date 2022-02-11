美酒送給她／他 情人節沉醉二人世界

◆送給她的美酒

百花雕塑演繹威士忌

很多女生也愛威士忌，但口味未必跟男生一樣。無論是她喜歡威士忌，還是你本人喜歡而想引導她入門，都推介一瓶非常浪漫的威士忌「Glenmorangie 18年花舞夢幻限量版」，以花卉為語言詮釋威士忌的芬芳花香。酒標及酒盒設計都相當夢幻，賣相滿分。

蘇格蘭單一麥芽威士忌Glenmorangie，伙拍日本花卉雕塑家東信，推出擁有茉莉花、天竺葵與水仙氣息的限量版。東信為此以100種花朵製成動態雕塑作品Dancing Flowers of Glenmorangie，透過花語重新定義威士忌。這款18年威士忌在波本桶中陳釀15年，然後把部分轉移到Oloroso雪莉桶中再陳釀3年。酒體深金黃色調，香氣四溢，帶蜜糖、橡木、乾果及複雜的花香等味道，餘韻悠長。送這瓶賣相夢幻，而且是限量版的威士忌給她，可能比送花更有心思。●

男神畢彼特打造粉紅香檳

選一瓶粉紅香檳送給女朋友，絕對是浪漫的象徵。可能你過去已送過法國著名香檳王或巴黎之花的粉紅香檳，今年不如選一瓶另類的，推介國際男神畢彼特的品牌，在香檳區釀造的Champagne Fleur de Miraval粉紅香檳，她收到一定心花怒放。

你或許聽過，畢彼特於法國南部Provence酒區擁有粉紅葡萄酒莊Chateau Miraval，但他亦與生意伙伴Pierre Péters香檳莊合作，發展粉紅香檳。2020年至今只推出過兩款限量版香檳，包括Champagne Fleur de Miraval Exclusivement Rose 1（2020年版ER1）及Exclusivement Rose 2（2021年版ER2），每款限量2萬多瓶，屬小量生產。ER2以75% Chardonnay及25% Pinot Noir釀造，主要以2017年基酒，另加入2012及2014年基酒，陳釀3年以上出廠。顏色呈淡粉紅，帶成熟果香及甜香料等香氣，味道帶白花、紅莓、車厘子、杏仁、礦物、牛油麵包、蜜糖及桃駁李等，餘韻悠長。●

粉紅氣泡酒甜蜜蜜

如果女朋友喜歡味道甜甜的美酒，又怕不勝酒力，推介著名意大利氣泡酒Bottega Manzoni Moscato Rose。

Bling bling粉紅色瓶身再加上一朵玫瑰花，作為情人節禮物既可打卡也可邊飲邊談心，相當浪漫。酒精度只有7%，就算酒量淺亦不怕喝多一兩杯。酒色為淺粉紅，帶士多啤梨、橙花、紅車厘子、蜜糖等香氣。入口甜滑優雅，芳香持久，豐富細緻。建議配士多啤梨、淡芝士或朱古力等，味道相當夾。●

貓奴最愛萌氈酒

很多女生也喜歡氈酒。「花火HANABI」冬日限定版氈酒，由Wine.Luxe聯乘本地手工氈酒品牌N.I.P無名氏推出，並由韓國人氣插畫家Nyangsongi設計標籤，繪出兩隻小貓在浪漫雪山上點起花火的可愛情景。瓶內飄浮的銀箔恍如漫天飄雪，貓奴必like！此酒帶棉花糖口味，除了杜松子、草本植物、茶葉、陳皮、梨子和柑橘香氣，還加上烤棉花糖的甜美，十分討好。●

◆送給他的美酒

清酒、葡萄酒玩跨界「過桶」

平時喜歡喝威士忌的朋友，都知道威士忌除了雪莉桶、波本桶外，有時亦會過其他桶，例如甜酒桶、砵酒桶、冧酒桶等。近年葡萄酒及清酒也加入這新意。傳統清酒甚少過桶，如果身邊的他喜歡清酒，而你又想帶來一點驚喜的話，不妨選擇一瓶入過桶的清酒。近日我試了一款入過Chardonnay白酒桶熟成的「FUSION香港限定版純米大吟釀」，由山口縣的長陽福娘聯乘新潟縣的Cave d'Occi酒莊。FUSION是一個獨特項目，旨在以桶為媒介，將日本的清酒酒藏和葡萄酒莊聯繫在一起，創造一種全新產品，是清酒、日本葡萄酒和酒桶的和諧呈現。這款清酒在曾釀製Chardonnay的酒桶中熟成山田錦純米大吟釀約4個月，酒色呈淺黃，帶米香之餘亦帶點熱情水果香氣，入口帶橡木、奶油、雲呢拿等味道，有點像在喝葡萄酒，但又不失米香、梨香及鳳梨等味道，十分特別，喜歡清酒的他一定很驚喜。

如他喜歡葡萄酒，則可以試試由美國加州著名酒莊Robert Mondavi推出、入過烈酒桶的葡萄酒系列，分別有Robert Mondavi Private Selection Rye Barrel-Aged Red Blend 2018年及Robert Mondavi Private Selection Bourbon Barrel-Aged Cabernet Sauvignon 2019年。前者曾入過黑麥威士忌酒桶，味道除了紅酒的紅莓、黑莓、橡木等，還有來自威士忌酒桶的大麥、甜香料、薑餅及煙熏味；後者曾入過美國波本威士忌酒桶，味道除了紅酒的黑莓、黑布冧、黑胡椒及可可豆等，還有來自威士忌酒桶的雲呢拿、咖啡及乾香草等味道，各有特色。●

重口味「港威」充滿童真

如他單純喜歡威士忌，香港也有自己品牌的獨立酒瓶威士忌「香港威」。他們出過以《老夫子》作酒標的系列，早前則邀請香港插畫師Zoie Lam設計酒標。倘若他喜歡艾雷島的煙熏味威士忌，推介有Hong Kong Whisky ''Artist Series Zoie Lam'' Caol Ila 2008年的13年原酒威士忌。酒標繪畫一眾舞動的Zlism星人，還特別加入人力車及舊巴士等香港昔日標誌，整體設計活潑，跟這威士忌的重口味相映成趣。酒色帶深金黃色，味道帶重泥煤味、雲呢拿、奶油、大麥、烤烘、海鹽及柑橘等。這麼特別又帶香港色彩的威士忌，他一定喜歡。祝大家情人節快樂！

● 黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：梁小玲

美術：鍾錦榮

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