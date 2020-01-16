jewellery：Blue is the Color of Love 小首飾傳情達意

創立於1837年的Tiffany & Co.，經歷百多年依然是女士鍾愛的珠寶品牌。在情人節期間，品牌特別為情侶們推薦3個系列，分別是全新推出的Tiffany Knot、品牌標誌Tiffany T1，以及優雅的Tiffany Victoria Vine系列。不過最值得一提的還是Tiffany Knot，其設計靈感擷取自紐約街頭常見的鐵絲網，當中具防衛功能的「有刺鏈結」細節。女士佩戴以18K金、18K玫瑰金或鑲上耀眼鑽石的設計，盡展自信美麗光華，但「有刺鏈結」兩端呈尖削形，亦令人想起玫瑰花莖上的尖刺，彷彿美麗的東西都有一種自我防衛的配置，令人望而生畏卻又甘於成為裙下之臣。

另外，品牌與紐約藝術家Curtis Kulig攜手合作，創作出Blue is the Color of Love的宣傳企劃，以獨特文字設計的藝術作品，藉着情人節宣揚Love Me、Dare Me、Know Me、Kiss Me及Gift Me等信息。

●查詢：Tiffany & Co. 2845 9853（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Sabrina Lee（We Management）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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