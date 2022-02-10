editor's pick：極低碳手袋系列

無獨有偶，同樣來自英國的Mulberry亦推出可持續發展為主題的極低碳手袋。由Mulberry位於英國薩默塞特的碳中和工廠匠制，並與蘇格蘭皮革集團Muirhead合作生產。Muirhead成立於1840年，是歐洲最古老的製革廠之一，公司雖然歷史久遠，製革方式卻與時並進，所生產皮革的碳強度極低，每生產一張皮革僅產生1.1千克的二氧化碳，全因與當地農民建立密切關係，利用他們甚為先進的熱能工廠，從廢物中產生熱量，並通過過濾和回收40%的廢水回到皮革生產之上，大大提高水的利用率。

Mulberry於去年發表Made to Last宣言，銳意達成2035年實現淨零碳排放的目標。因此這個極低碳手袋從原材料到成品，全個過程均在英國製作完成。開創了極為本地化和透明的「農場到成品」供應鏈模式：即系列使用的所有原始皮革均來自英國和愛爾蘭，再由Muirhead在距離蘇格蘭格拉斯哥15英里外的皮革生產基地鞣製、處理和加工，最後交由Mulberry碳中和工廠的工匠製作。

而全新袋款Softie，就是秉承MulberryMade to Last 宣言的一個最新系列，顏色及造型獨特，並採用獲環保認證的Nappa皮革、再生尼龍襯裡，絎縫填充所用的羽毛及羽絨均符合負責任羽絨標準（RDS）。

●查詢：Mulberry 3468 2680 （ K11 MUSEA店）

文：溫兆明