bag the best：「零浪費」理念 讓皮革手袋回歸自然

【明報專訊】讀者認識英國的Anya Hindmarch,很大可能是品牌於2007年推出的I'm NOT A Plastic Bag手提袋,當時這個布袋可謂一手掀起時尚界環保風潮,帶動產業趨向環保的新時勢。到2020年,品牌再推出以塑膠樽循環再造的I AM A Plastic Bag,可說是品牌對可持續發展的另一個里程碑。而不久前,品牌再以回歸自然為靈感,推出Return to Nature手袋系列,繼續向可持續時尚進發。