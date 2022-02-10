浪漫北歐菜 「純愛」酸甜入心

曾入選香港餐廳周「最佳歐洲菜餐廳」的FINDS，由2月中起，連續3個周末（周五、六、日）及情人節當天推出「The Ultimate Love」5道菜情人節套餐，$888/位，另加$238/位即可品嘗3杯美酒。客人更可獲贈本地著名繩結藝術家Zoe Siu（蕭俞）親手製作的限定繩結匙扣留念，寓意同心永結。

食物方面，先來一杯有汽迎賓特飲。餐前小食是北海道馬糞海膽刺身，大廚以香甜木瓜配搭鮮味十足的海膽，非常創新。前菜有法式凍批配鴨肝，絲滑的鴨肝配以醃甘筍苗、雞油菌、微菜苗（microgreens）和櫻桃醬，酸微微的組合，減去油膩，又突顯鴨肝的肥美。再來還有歐洲經典的烤白甘筍及甜薯湯，味道香甜。

煙熏伊比利亞羊柳 嫩滑富木香

主菜方面三選一，愛吃海鮮的，必選北歐濃湯燴海鮮，濃湯以時令海鮮及蔬菜熬製而成，加入新鮮的美國波士頓龍蝦、自家煙熏挪威三文魚、智利有機藍青口、新西蘭有機甜蜆，既豐富又美味。食肉獸最愛香烤美國SRF和牛西冷扒，選自美國蛇河農場，既有和牛油花，亦具安格斯黑牛的肉香，配以自家製煙肉黃金薯蓉、烤甜菜根及紅酒汁，入口鮮嫩濃郁。再吃得特色點，不妨試試煙熏羊柳，採用西班牙伊比利亞頂級羊柳，自家以芬蘭榿木煙熏，羊肉特別嫩滑，又富淡淡木香。最後一道以玫瑰雲呢拿慕絲蛋糕製成的甜品作結，切開內含自家製的紅莓流心果餡，甜中有酸，酸中帶甜，猶如人世間的愛情。●

FINDS「The Ultimate Love」套餐

地址：尖沙嘴金巴利道39號帝樂文娜公館1樓

查詢：2522 9318

供應日期及時間：

2月11至14日、18至20日、25至27日

中午12:00至下午4:00

[飲食]