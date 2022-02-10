中外川菜高手合作炮製菜單 水煮紅鯛 足料魚湯鮮香辣

每次到中環置地、歷山大廈一帶吃飯，吃的不是意大利菜、法國菜，就是下午茶。誰不知歷山大廈3樓剛開了一家全新四川菜餐廳Grand Majestic Sichuan。門庭十分低調，連中文名字也沒有，一不留神，就會錯過。推開重甸甸的大門，你可能會以為遇上時光倒流，走入了1960年代的夜總會。一室艷紅絲絨沙發，加上紅色吊燈，配襯櫈腳的金色流蘇，還有牆上高雅貴氣的Gucci蒼鷺印花牆紙，營造出瑰麗又復古的氛圍。除了室內用餐區，餐廳亦設戶外酒吧，在中環摩天高樓環抱下，來杯餐前雞尾酒，開開胃口，為迎接火辣四川菜做好準備。

這裏最特別是，所有川菜菜式均由主廚黃家明（Robert Wong）與英國中菜權威Fuchsia Dunlop（鄧扶霞）聯合打造。在英國長大的Fuchsia對川菜極有研究，亦是首批於四川烹飪高等專科學校就讀的外國人。既是專業廚師，亦是美食作家，寫過不少關於四川菜的作品，比如：《川菜食譜》和《魚翅與花椒》。她花了近10個月時間，與四代為廚、又曾帶領Soho川菜廳麻辣燙（Chilli Fagara）奪得3年米芝蓮一星榮譽的Robert師傅一同鑽研食譜，將川菜的精髓都放到Grand Majestic Sichuan的菜單中。

升級版夫妻肺片 食得精緻

翻開菜單，選擇不算多：10來款冷、熱頭盤；近30款葷、素主菜；再加幾款麵飯。然而菜牌中的都是大路經典川菜：口水雞、蒜泥白肉、麻婆豆腐、酸菜魚、樟茶鴨……全部都是家喻戶曉的名菜，點菜沒有難度。

先試試夫妻肺片，與坊間的相比，這裏棄用牛心、牛肺、牛肚等下欄內臟，改用牛𦟌及牛脷，少了內臟的腥氣，味道變精緻了。此菜不算太濃，也沒加花生，原來廚師怕客人對花生過敏，因此稍作改動。再來的紅油抄手，賣相很吸引，內餡以半肥瘦鮮豬肉製成，外皮是自家擀的，醬汁則是以甜豉油、自家製豆瓣醬等調成，甜辣鹹鮮都平衡周到。

魚湯熬6小時 自家醬料合港人口味

至於香港人吃川菜時必點的水煮魚，這裏用上本地新鮮紅鯛，比平常食到的桂花、鱸魚名貴得多。魚肉去骨、油泡後，加入以大量魚骨、大葱、青紅蘿蔔熬足6小時的魚湯，與京葱、薑、蒜、花椒、豆瓣醬同煮，肉質嫩口，香辣並重。講食材，這裏確實比外頭的川菜小店捨得落本：擔擔麵上的肉碎來自日本黑毛豬；棒棒雞用的是新鮮三黃雞；酸菜魚指明要用本地手釣海金鯧。為免傳統川式調味過鹹過重，豆瓣醬、泡菜、XO醬、芝麻醬全都是廚師自家製，吃起來比較切合本地口味。加上金碧輝煌的室內設計，最適合和外國朋友來歎住美酒，享盡天府之味。●

Grand Majestic Sichuan

地址：中環遮打道16至20號 歷山大廈3樓301號舖

查詢：2151 1299

註：設加一

文：胡慧敏

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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