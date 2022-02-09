Watch News：隕石行李箱藏日本腕表

這次合作推出的限量版腕表，靈感源自Pursuit Aluminum系列行李箱，融入深藍色的設計，結合兩個品牌最注重的精巧工藝及實用度。Zero Halliburton早於1946年已開始把標誌的「雙肋骨線條」設計應用於行李箱，以提高其堅固和耐用度。Seiko以此設計結合經典日本麻葉圖案，融入Sharp Edged系列的表盤設計中。行李箱系列的幼紋表面及拋光按鈕顯示其品質，與全新限量版腕表同出一轍，腕表上的精緻幼紋與拋光表面營成強烈對比，呈現立體效果。腕表底部刻有「Limited Edition」限量版字樣及產品編號，紀念此聯乘系列，共採用Zero Halliburton的標誌雙肋骨線條設計的聚碳酸酯禮盒包裝，別具意義。

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文：張曉冬