網上表展矚目新作 鏤空表盤 棱角分明

首先登場的Zenith新表分別為4個Defy款式，又以Defy Extreme和Defy 21 Chroma最具話題。繼去年征服曠野、探索大自然的主題，Zenith為Defy Extreme腕表注入運動氣息，推出系列第一款碳纖維腕表，專為賽車運動而設計。Defy Extreme搭載世界上最快速、走時精準的自動上鏈計時機芯。配搭1/100秒高振頻自動計時機芯，腕表在Extreme E越野電動車錦標賽第一季中歷經各種嚴峻考驗，證實其性能。新面世的碳纖維表款，則從世界上首項越野電動車拉力錦標賽汲取靈感，品牌亦同時擔任賽事的官方計時兼首位合作伙伴。

碳纖維設計 源自越野電動車賽

Defy Extreme表殼、按鈕和表冠皆以耐用的多層碳纖維製成，質感輕盈。微噴砂鈦金屬按鈕保護零件和十二邊形表圈突顯表殼棱角分明的幾何造型。表盤配備多層鏤空結構，用上時尚配色，靈感源自Extreme E越野電動車錦標賽中「X Prix」每項賽事的相應色彩搭配。1/100秒計時刻度帶有亮黃色時標，染色藍寶石水晶玻璃表盤上的計時盤分別為淺藍色、綠色和白色，並搭配色彩呼應的小指針。機芯測時精準至1/100秒，配備兩組擒縱機構，一組用於時間顯示，振頻為5赫茲；另一組用於計時，振頻為50赫茲。腕表隨附3條表帶，包括黑色紋理橡膠表帶、紅色紋理橡膠表帶和一條黑色Velcro魔術貼表帶，只需利用表背的快速更換系統，不必借助任何工具，就能輕鬆轉換。

結合七彩細節的白色腕表

Defy Extreme陽剛味十足，Defy 21 Chroma則是較為中性的選擇。腕表以白色為主色調，採用全啞光白色陶瓷表殼——其實白色並非真正的顏色，而是由可見光範圍中的所有色彩混合而成。腕表白色鏤空表盤和機芯上方均勻分佈虹彩色調，從12時位置的紅色，順時針方向依次呈現橙、黃、綠、藍、紫至粉紅的漸變色彩變化，涵蓋整個色譜的繽紛色彩。時標和表盤外緣的1/100秒刻度也經仔細塗覆，將色彩漸變延伸至表殼，表冠的橡膠夾環以及白色cordura效果橡膠表帶縫線也同樣遵循漸變配色規則，每枚指針的尖端皆選用不同色調。機芯的不同橋板亦遵循表盤時標的色彩漸變規律，採用不同金屬色調。跟Defy Extreme腕表一樣，Defy 21 Chroma同樣配搭1/100秒高振頻自動上鏈計時機芯，限量發行200枚。

由Defi懷表到Defy系列

今時今日Defy成為Zenith的重點系列之一，其故事其實源自1902年面世的Defi懷表，該系列懷表風格粗獷，走時精準，後來延伸成1969年推出的Defy腕表系列。Defy系列近年不斷推陳出新，最新加入的成員為Defy Skyline腕表。Defy Skyline令人想起喧囂城市的天空，太陽紋表盤採用富幾何美感的佈局，鐫刻的四芒星排列整齊，宛如閃爍星光。四芒星圖案源自1960年代以現代手法重新演繹的品牌「雙Z」標誌。腕表從最近重新復刻的Defy A3642腕表在內的早期表款汲取靈感，採用41毫米直徑精鋼表殼，搭配系列早期類似的刻面表圈，簡約利落，十二邊造型為時標定位。腕表配備中央時分針，3時位置設有與表盤顏色相同的日期顯示窗。9時位置的小表盤上是每10秒旋轉一圈的秒針。腕表搭載全新El Primero 3620型自動機芯。腕表設有3個配搭，藍色和黑色表盤款式分別配以同色橡膠表帶，銀色表盤款則搭配橄欖綠色橡膠表帶。

Defy Midnight三部曲

Before Sunrise、Before Sunset、Before Midnight三部曲是愛情電影的經典，未知是否有關，Zenith 2020年面世的Defy Midnight系列亦像電影一樣推出兩款新版，分別為Defy Midnight Sunset腕表和Defy Midnight Borealis腕表。Defy Midnight系列是Zenith首個專為女性設計的Defy表款，兩款新作同樣採用36毫米直徑精鋼表殼，表圈鑲嵌一圈鑽石。麥穗紋飾guilloché表盤裝飾放射狀波紋圖案。Defy Midnight Sunset腕表表盤從熱烈溫暖的紅色漸變成深黃色，令人想起日落時斜陽西沉之際的落霞情景。Defy Midnight Borealis腕表則以北極圈地區欣賞到的絢麗夢幻北極光為名，夜藍色表盤由上而下漸變，底部呈現明亮的祖母綠色。兩款腕表時標均鑲有白鑽，3時位置設有日期視窗。

系列搭載表廠自製Elite 670型自動機芯，動力儲存50小時。表帶採用快速更換系統，能輕鬆地將一體式精鋼表鏈更換成附送的3條皮革、織物或橡膠表帶。品牌亦與LVMH集團成立的初創企業Nona Source合作，推出採用可持續方式製作的全新高級表帶，利來自集團旗下時裝和皮具品牌的剩餘布料，將其升級再造成精美表帶，包括各種紡織材料和色彩，令腕表更具特色。

●查詢：Zenith 2111 4126

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com