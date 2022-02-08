感講你知：引導父母學習善意溝通（上）

的確，成人的溝通學習模式與小孩子大不同。小孩子像一張白紙，每次跟他人互動時，總在紙上留下一點痕迹，只要這些互動正面、正向，點點痕迹交織起來，就會變成線條豐富又富意義的圖案；成人則不然，各有歷練，本身已經是一張畫滿圖案的紙張，當中固然有美麗的，但亦包含瑕疵（不適當的溝通習慣）。假如不先把瑕疵擦走，即使之後掌握到畫靚畫的秘訣，紙張也不夠空間。當然，「擦」的過程或伴隨痛苦，不能操之過急，否則把紙張弄爛就得不償失。

付出耐性、真心 成人溝通轉化4階段

以上比喻是說，只要大家願意付出耐性和真心，即使是60多歲的父母，也可以教導他們掌握善意溝通，但方式跟小孩子不太一樣。接下來，我想先說明成年人溝通轉化的4個階段和要點。

第一個溝通轉化階段是「無意識」。成年人自幼無意識地模仿父母、同學或媒體，透過「耳濡目染」建構個人獨特的溝通系統。從功能來說，這套系統是有用的，讓我們順利長大成人；但同時，這套系統或滲有「沙石」，妨礙我們與他人的關係。舉例，父親自小常對我說「男兒有淚不輕彈」（長大後我才知道還有下一句「只因未到傷心處」），讓我傷心時也忍住不哭。長大後，我才明白哭是身體一個重要機制，幫助抒發悲傷，而情緒本身也沒有對錯之分。

如今頭腦上雖已明白情緒這回事，但每當我看到小孩子哭的時候，一些否定語句如「唔好喊啦」、「堅強啲啦」等，依然會偶爾浮上心頭。我知道，因為這是我經歷過的溝通習慣。當我覺察到這些溝通上的小毛病，也意味着已進入第二個溝通轉化階段——「覺察」。

從「覺察」走向第三階段「掌握」，是一個學習過程，即放下慣性想法、行為和語句，嘗試有意識地運用準確的言語，把心意更精準地傳達給對方。在此階段，「善意溝通」幫助很大，它透過4個步驟，「觀察：建立雙方都同意的事實基礎」、「感受：先處理心情，同理彼此感受」、「需要：找出感受背後滿足／未滿足的需要」及「請求：找出能滿足雙方需要的共同策略」，讓我既有意識，也有技巧與他人好好溝通，建立關係。

第四個溝通轉化階段是「內化」。我們大部分行為都是下意識，話語往往不加思索便說出口。因此，單單「掌握」溝通方法並不夠，因為當我們情緒激動時，根本無足夠時間去思考和組織言語，很多傷害彼此關係的說話都是衝口而出，因此「內化」很重要。它是一個把善意溝通變成下意識習慣的過程，雖然需要累積很長時間，但只要持之以恆，定能看到改變。

下一篇是實戰例子，如何在日常生活中幫助父母「覺察」自己的溝通習慣。

文：郭梓樂（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第383期]