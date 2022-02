讀樂樂：Tanka中的蛻變之旅

Tanka盛行於13世紀以前的日本,意思是短詩,多以五行為一單元,不押韻的,用於表達感激之情、愛情,或自我反思。昔日一對男女首次約會後,男方會送女方一首Tanka ,而女方則以禮物回饋。

Nikki所採用的Tanka則以音節為主,以 5/7/5/7/7 的音節數目為依據,來完成每一單元的寫作。另外,詩歌首兩行主要是表達詩人的經驗,如他們所見、所聞、所感、所受等。第三行往往是轉折位,語調的轉變,跟前兩行或後兩行有所不同。最後兩行則表達深層次的意義,揭示作者的反思。

Garvey's Choice由105篇Tanka組合而成,每篇都設立命題,多以一個單元完成,長則有4個單元。雖然每篇短詩看似是獨立,但其實詩與詩之間有着緊密聯繫,前篇留下伏筆,新一篇承接上篇的思路和感情,把情感發酵,像千層蛋糕一樣,一篇又一篇地層層疊起來,帶領讀者進入Garvey的內心世界,與他同呼同吸。從Garvey's Choice節錄了一些Tanka,和大家一起欣賞︰

TUESDAY

Excitement beaming from Dad's face, he bounces in, palms a basketball.

''Look what I got for you, son!

Want to go work up a sweat?''◆

Who's he talking to?

After all these years, you'd think he'd start to know me.

Will he ever stop trying to make me someone I'm not?◆

有天晚上,我追看《香港秘密搜查官》,最終回的主題是「恐懼」。3名主持人各有恐懼——畏高、怕水、驚離心力,導演就着他們的恐懼,設計了一個高台,讓他們面對恐懼。Garvey同樣有他的恐懼,就像那3名主持人一樣,究竟他會作出一個怎麼樣的選擇呢?

FEAR

Fear is that flip-flop in my belly, like when I tried out for baseball.

All I got for my trouble was being laughed off the field.

Will this be the same?

What if I open my mouth and out comes - nothing?

Will kids laugh me out the door?

I can't take that anymore.◆

GARVEY'S CHOICE

Ignoring my nerves, I march into the classroom, Squeak out why I've come.

Feeling numb, I take a breath, tickle that first note, then soar.

My voice skips octaves like a smooth stone on a lake.

That's what they tell me.

''Well, class,'' says the director.

''Guess we found our new tenor.''◆

閱讀能讓我們拓寬眼界和視野,只要能保持一顆欣賞的心,隨着作者帶你進到他的世界,你所獲得的,遠遠超過平面的文字。Garvey's Choice是作者 Nikki Grimes為高小學童而創作的,並曾獲得羅蘭•英格斯•懷特獎(Laura Ingalls Wilder Award)。Nikki的寫作旅程從6歲開始,是一個多產、獲獎無數的作家、詩人,並以創作兒童及青少年文學作品為主,讓孩子也能輕鬆投入文學世界!

文︰呂美玉

