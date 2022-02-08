親子筆陣．同理心學堂：追星心理

年輕人追星 理想自我投射

我們就由年輕人崇拜偶像談起。心理學家弗洛姆（Eric Fromm）認為，青少年崇拜偶像，其實就是把自己理想化的幻想，在現實生活中投射出來。例如，為何同一個年紀的年輕人，會迷上MIRROR中不同成員？為何有人喜歡姜濤，有人喜歡Anson Lo，有人就喜歡Anson Kong或是Edan？（由於文章篇幅有限，12人的例子不能盡錄，望大家不要見怪。）MIRROR 12人勤奮努力，各具才華，就不用說了，而他們的性情、個性，亦各自化成了一系列的記號。在大眾心目中，姜濤可說代表由肥仔變型男、溫和而純真，以及不介意暴露情感脆弱的男子；而Anson Lo代表了另一串的記號，包括：跳舞的型格、暖男的溫情（演活了《大叔的愛》一劇中阿牧這個角色）、衣著的品味；而Anson Kong可能就代表了率直、做自己，例如他在比賽中輸了後毫不掩飾自己的失望神情；而Edan就代表了孩子氣、多才多藝等。其實，每一個偶像有不同的特點，都可能是年輕人理想自我的投射。他們透過喜歡，甚或崇拜這些公眾人物，而表達出自己想成為一個怎樣的人。

根據艾力遜（Erikson）的成長8階理論，自我身分認同的建立，是13至18歲年輕人最重要的成長任務。這個時期，對「我是誰」（Who am I） 這個問題非常在意。同時，對自我身分感混淆和迷失，也是他們的成長危機。年輕人若能在生活中發現自己，確立自己的價值觀、能力、性格傾向、信仰等，他們的成長就會比較有目標和有方向。若他們無法過渡這個迷惘期，可能會傾向消極，走向自我放棄和自卑。因此，追星、模仿他人的行為表現，亦只是一個尋求自我的自然現象。若子女沒有過分沉迷或因為追星而影響正常生活，做父母的，大可處之泰然，不必擔心。反而，父母可以嘗試了解一下子女喜歡的明星，到底是怎樣呢？找機會和子女談一談關於偶像的事情，順勢了解一下他們喜歡這位人物的原因，也可以幫助子女成長、認識自己，亦可以拉近親子之間的距離。

中年人追星 「內在小孩」蘇醒

好了，年輕人喜歡偶像，都比較容易理解，那麼為何成人、中年人也會有追星現象呢？從心理學角度，每個大人，內心都有一個很年幼的「內在小孩」（inner child），我們的心靈裏仍有一個很年輕、很會幻想的性格部分。心靈內年輕的自我被喚醒，重拾年少時追星的樂趣和心情，亦是相當自然的狀態。還是那一句話——只要不太影響生活，不太影響你和家人的關係，喜歡偶像亦是無傷大雅吧。

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文：葉思雅（香港中華基督教青年會輔導組心理輔導員）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第383期]