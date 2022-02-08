A苗園圃：升中面試這一關（一）

2019年11月，拜託了熟悉小明個性的補習社為他作面試準備，學習撰寫中英文自我介紹、習慣朗讀文章，就時事議題模擬小組討論等。借助補習社之力，目的不是要他變得很厲害，而是一種心理準備。小明愈大對父母安排的活動愈抗拒，所以當時我請他喜愛的補習老師親自邀他參加面試班。借力，已成為A兒媽媽的常識了。

心理方面算是準備了，但小明做事有點「差不多先生」，自我介紹都求其得很，我一直在惆悵，到底怎樣才能令他明白介紹內容要有其獨特性，才能使老師留下深刻印象呢？有一天，我的機會臨到。那次我們一起選購他需要的電腦產品和文具用品，再到食店享受午餐，那一餐是可以消磨較長時間的「涮涮鍋」，好讓我找機會切入話題。

投其所好 媽媽化身軍師

我知道扮教師問他問題這方式很大機會失敗，於是我一邊燙食物一邊自言自語：「老師好，我叫小明。我平時喜愛做運動，我爸爸是運動教練，每逢周末我都會上他的訓練班……音樂方面，我正在學彈結他，而我弟弟就在學打鼓，不過，我們從來都沒有想過去『夾band』……周日我和家人會去探望爺爺嫲嫲，也會一起看電影或去行山……」我接着以誇張表情兼搞笑的口吻說：「大部分中學也喜見熱愛運動的男孩，當老師聽見你說常常跟爸爸一起運動，會覺得很棒，認為你倆父子感情特別好，必能留下好印象！如果說你和弟弟各自學習一種樂器，那倒沒什麼特別，一般人聽到結他和打鼓的組合，隨即聯想起『夾band』來，所以一句『你們從都沒有想過夾band』就起了幽默作用，能夠令老師有深刻印象！」

小明竟然「嘰嘰」聲笑了出來，我感覺他聽得起勁，開始願意投入面試這話題。我再裝作說秘密的神情道：「老師也想了解你和家人的關係有多親密，因為其實很多學校，都特別喜歡願意投放時間關心孩子成長的家長！所以你大可列數跟家人一起做過的事，面試定必能添分數！」他的眼光突然明亮起來，邊吃邊說：「媽媽，你可以做我的軍師嗎？」（當年他喜歡看歷史劇集《三國演義》，認識諸葛亮，知道這位足智多謀的人是位軍師。）我感動又安慰，感恩道路正開墾中，我回一回神，當刻仍故作鎮定，輕鬆地回應：「當然可以！媽媽會跟你一起面對中學面試，只要肯努力，必可找到適合你的中學！」

當學懂借力，又順利成為孩子心目中的軍師後，下一步便需按他的能力和動力，一起進行策劃工作，準備實戰了！這些在下期再談。

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第383期]