親子筆陣．永明的天空：關於COLLAR，我想說的是……

女團誕生是結果，「全民造星」是過程。21世紀大家都講體驗，無論你的參與有幾直接間接，就像真人騷一樣，透過網絡世界，人手一機，一呼萬應，你與你的小熒幕，就是一個世界。你有你MIRROR，我有我COLLAR，ERROR也無問題。

衣領作用不能小覷

朋友們，可不要小覷衣領喔！襯衫最頂那個倒三角形的領子，就是一個框架，臉孔就放在上面，一來提供焦點易於識別，二來也是服裝設計的重點；設計獨特的領子，其實是一件衣服點睛所在。大家都知道領袖有幾重要吧！對呀！就是衫領和衣袖，兩者均不是服裝的主體，但卻能突顯整件衣服的個性。下次買衫，可要特別留意衣袖的設計啊！

還有，你可知道上世紀職場有藍白領之分？藍領白領的出現可說是歷史悠久。日劇人物半澤直樹是白領銀行職員，他爸爸經營工廠，僱用的工人便是藍領了。隨着教育的普及、服務行業的發展以至經濟的轉型，藍領白領界線模糊，加上生活數碼化、網絡化，未來工種的分類，由誰去擔當，難以預料……「世界經濟論壇」前年曾預測未來幾年的10大職位前幾名都是數據分析或人工智能相關的工作。毋庸置疑，你我他已成為數據資源，一如在《全民造星IV》這個港產女子偶像組合的生產過程中，當你於社交平台給like，又或者參與投票，幕後的數據分析也在默默工作。簡單說來，台前幕後的互動，驅使着COLLAR的誕生，而MIRROR、COLLAR的毗連催化效應，究竟會呈現一個怎樣的局面， 相信很快便會揭盅。

朋友們，你是鏡粉嗎？或許你都會喜歡COLLAR的，是那種鄰家孩子feel？還是感到一種肯打拼的精神？抑或是舞蹈的動感喚起內裏某種青春的躍動？COLLAR Bone，有說鎖骨象徵女性富魅力的一面，其實它連接着軀幹和上肢，還保護着血管和神經，看來小小的鎖骨牽扯着人的一舉一動。facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」因應COLLAR出道，「前夫」們開了一個新group叫「前夫反擊戰」，及見於此，在無奈又無奈的疫情困境中，你會笑一笑。

無論如何，the show must go on，壬寅虎年，祝願各位Happy PaMa人人健康快樂，孩子聰明伶俐，天天自信滿滿！Work hard，Play hard！

文：楊永明

作者簡介﹕資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第383期]