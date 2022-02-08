理財有道：藉着利市學理財 分清銀紙面值 學精明消費

文︰沈雅詩

孩子興奮拆利市的一刻，固然是家長入手講理財的大好機會，但香港家庭福利會理財教育中心高級經理陳慧敏（Venus）認為，其實早在準備過年之際，家長已可捕捉時機，分享財政規劃的觀念。「農曆新年前，一家人都要買新衫、辦年貨、換新鈔封利市，花費可不少，究竟錢從何來呢？父母可趁機告訴子女，全靠每年做好財政規劃，才可應付年尾龐大的支出」。

不知找續概念 以為搭的士有錢收

當然，利市是最具體的理財教具，對幼兒來說，不論封利市或拆利市，都可從中學習辨認和計算鈔票的面值。「現在大家都習慣用電子貨幣，小朋友接觸實體貨幣的機會未必多，但透過封利市或拆利市，小朋友就清楚知道，原來5張20元鈔票，就是100元；2張50元鈔票，同樣也是100元。」事實上，稚童對「多錢」、「少錢」的觀念很模糊的，Venus憶述，兒子在年幼時便曾鬧出笑話，「他小時候，曾以為坐的士，司機會給錢乘客的！原因是他見過我付『一張錢』給司機，司機卻送回我『幾張錢』」。

當小朋友掌握到鈔票的面值後，接下來，可讓他們了解一下物價，「我們常說孩子『吃米不知米價』，但其實小朋友對貨品價格，應該有一個粗略概念的，例如：一個漢堡包要多少錢？100元能否買到一包米呢？」Venus 補充，這個是投資者及理財教育委員會的理財能力架構下，學童應具備的知識及技能，「家長可以在日常生活中，給他們多點認知」。

利市分3份：儲蓄、消費、捐獻

說到「戲肉」，當然是利市到手後怎樣運用？Venus建議財分3份，包括儲蓄、消費和捐獻，但當中的百分比，就要按實際情况而定，「始終小朋友的利市『收入』可以相差很遠，但基本原則是，儲蓄比例要佔最多，而消費金額，最好按孩子年齡及金錢管理能力來釐定」。

至於消費項目，她指最理想是包含「需要」和「想要」兩部分，「舉例，消費額有1000元，撥500元出來幫補購買網課要用的平板電腦，這就是『需要』；餘下的款項，就交由小朋友作主，讓他們購買『想要』的東西，例如積木、波鞋等，這部分家長應該放手，不應干涉太多」。但亦可教導孩子作個精明消費者，購物前格價。

另外，家福會理財教育中心剛推出幼兒理財學習繪本《金錢樹帶我上太空》影音版，育有3至6歲幼兒的家長，一於趁農曆新年跟子女親子共讀，藉此灌輸正確的金錢觀，並教導儲蓄的重要。

網址︰binged.it/358wG5J●

理財桌遊 邊玩邊建金錢觀

或許不少家長都覺得，理財是一個既嚴肅，範圍又廣闊的課題，很難單憑三言兩語可以解釋得清楚。那麼，一於用小朋友最受落的方法——玩，邊玩邊學吧！在特殊學校任教的陳劍龍（陳sir）是兩孩之父，經常跟12歲長子天皜和10歲次子加晞玩桌遊，亦不時選擇跟理財、買賣有關的遊戲主題，潛移默化去建立孩子正確的金錢觀，「森林理財奇兵」、「養豬趣（Happy Pigs）」都是他們的至愛。在2020年尾，這個四口之家更作出挑戰，參加由家福會理財教育中心主辦的「理財桌遊設計大賽」，結果憑「理出人生路」，勇奪「人氣大獎」！

陳sir透露，遊戲對象是9歲以上的玩家，讓年輕人可快速經歷一趟人生旅程：「人生有不同的目標和方向，可透過工作掙錢、掌握技能去達成，而生活有很多日常開支，更有不少是突如其來的，我們有沒有足夠積蓄去應付？抑或需要借貸呢？」

加插「事件牌」 應對突發狀况

這套桌遊的設計總監固然是陳sir和太太Emily，但兩個孩子的參與也不少，「除試玩外，他們也想了很多不同類型的『事件牌』，即在生活中，有什麼突發事件，會令人用多了錢。例如突然壞電腦，需要維修；交通費加價等。我們討論多了，小朋友也認同儲蓄的重要」，Emily說。

念中一的天皜表示，升中後，要用錢的地方比以前多，但也奉行「量入為出」的原則，「經常提醒自己要有儲蓄才去購買，不可衝動」。

●桌遊推介

講起理財桌遊，或許大家會立即聯想起「大富翁」，但其實除了這套經典遊戲，坊間還有很多好玩選擇。Jolly Thinkers項目經理畢漢藩就推介以下3款，家長可按子女的年齡或程度入手。

◆巧手精算撕

對象：初小生或以上

人數：2至6人

遊戲時間：約15分鐘

定價：$120

以撕鈔票模擬消費行為，看誰最精明運用手上的資金。每一輪先翻開3張物品牌，玩家可各自「選購」其中2件，並目測物品的大小，再利用1張鈔票，撕成能覆蓋它們的形狀。遊戲目標，是盡可能購買每一輪的物品，但同時盡量保留大面積的鈔票。當大家手上的鈔票都不足以覆蓋物品時，遊戲結束，剩下較大鈔票面積的玩家獲勝。

◆FOR SALE地產達人

對象：高小生或以上

人數：3至6人

遊戲時間：約20至30分鐘

定價︰$179

這是一套很受世界各地玩家歡迎的拍賣遊戲，分做兩個環節，先是收購物業，後是轉售物業。玩家獲發一筆啟動資金，每輪都會翻出等同於玩家數目的房產卡，各人可競投心儀房子，以價高者得為原則，選擇放棄此輪競投者，則獲發枱上價格值最低的房子。當所有房產卡都被競投了，便進入第二環節。此階段，每輪都會翻出等同於玩家數目的本票卡，玩家需要打出手上的房產卡去換取本票卡，每輪打出價值最高的房產卡者，可賺取每輪面值最大的本票卡。當大家手上的房產卡都出售了，遊戲結束，手上持有最多現金的，便是贏家！

◆TOKAIDO東海道

對象：初中生或以上

人數：2至5人

遊戲時間：約45分鐘

定價：$349

這是個行棋收集卡牌的遊戲。遊戲圖板上左方起點是京都，右方終點是江戶，兩者之間有53個落腳處，即代表東海道沿路的53個宿場。每個旅人的棋子停在不同落腳地，會有不同的收入或支出，並獲得不同分數的卡牌。當各人皆抵達江戶，遊戲便結束，得分最高者勝出。由於每位旅人身上都有不同的能力，也有不同的優勢，是否懂得運用自身優勢，加上良好的應變和取捨能力，是致勝關鍵。

[Happy PaMa 教得樂 第383期]