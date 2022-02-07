醫學滿東華：幽門螺旋菌 一個療程未必殺清

殺菌減四成胃癌風險

幽門螺旋菌（Helicobacter pylori）並不罕見。據估計，全球約有三至五成人感染幽門螺旋菌，而主要傳播途徑通常是經由患者的口水與糞便。雖然大部分患者沒有病徵，但亦有患者會出現腹脹、胃氣多及上腹痛等不適。除可以引致胃炎及胃潰瘍外，感染幽門螺旋菌亦會增加患上胃癌的風險；有研究顯示，殺菌可減少患上胃癌風險約四成。

要診斷幽門螺旋菌感染，血液抗體測試、吹氣測試及胃鏡活檢組織病理檢查是常用並準確的方法，惟血液抗體測試並不能分辨是現有感染或過往感染。一般來說，所有幽門螺旋菌患者都應該接受殺菌治療，而常見第一線治療藥物由抗生素及抑制胃酸分泌藥物所配合而成，療程可達兩星期。不少患者擔心藥物帶來副作用，幸而常見副作用，例如惡心及腹瀉等，通常屬輕微，因此大部分患者都能完成整個抗生素療程。值得留意的是，約兩成患者因抗藥性關係，在完成療程後仍未能完全清除幽門螺旋菌。因此，國際指引建議患者在完成殺菌療程後再做測試，而未能清除幽門螺旋菌的患者，需由醫生再評估及考慮其他治療方案。

王先生按指示依時完成了殺菌治療，只是在療程初期有輕微腹瀉。他胃部脹痛已有顯著改善，而在殺菌療程後的吹氣測試亦確認幽門螺旋菌已被清除。

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文：余霆鋒（東華三院副顧問醫生（內視鏡）、腸胃肝臟科專科醫生）