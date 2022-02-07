新的一年是虎年，虎是百獸之王，能辟邪，民間尊為瑞獸；虎年寓意福運臨門，健康平安。大年初七是人日，相傳女媧創世，七天內每天造出一種生物，第七天創造了人，所以人日乃人類慶生，為全民祈福納吉之日。由是觀之，虎年人日乃大吉大利之日，唯盼於此日祝願，多半靈驗。

新年開懷吃 小心壞肚皮

為頌為禱，都是主觀願望，現實卻是往往非如人意，為人父母更須留心，新春期間，更是小兒多事之秋，比平時更容易罹患疾病，中國民間有「春節病」一說，便是泛指過年時節小兒容易患上的常見兒科病，好像腸胃發炎引致肚子疼、腹瀉、嘔吐等毛病，大多是因為吃得多和吃得雜有關。新春期間，平時管教得多嚴的父母也會對幼年子女放寬一些，對吃東西尤其縱容，加上到親戚朋友家拜年，每到一處便吃一頓，吃的分量和次數多了，又缺食物衛生的品質保證，消化不良、食物中毒和急性腸胃炎的風險自然增高。

常見的春節病還有感冒和發燒。春寒料峭，香港的新春其實是隆冬，正是感冒流行的季節，也是其他感染上呼吸道的病毒，例如鼻病毒等活躍的季節，加上拜年時小朋友聚集，嬉戲時哪裏還管得什麼「社交距離」，是病毒開枝散葉的好時機。至於嬉戲時跌倒碰撞或其他意外導致的受傷，春節期間也比平時多見。數十年前香港還容許新春燃放爆竹，那時許多小童因爆竹以致手部或眼睛受傷，需送院治理，正是典型的「春節病」，我記得小時也曾在年初一玩一種火藥製造，不需燃點，擲在地上即爆炸的「地雷炮」，怎知擲出去後它反彈到我的面上才爆炸，幸好沒傷及眼睛，也算讓我患了一次小小的「春節病」。

「春節病」並非小兒獨有，其他年齡組別人士並非免疫，尤其是青少年，趁着春節假期，派對聚會在所難免，缺乏定力者往往暴吃暴飲，甚至無節制地喝酒抽煙，這都是急性腸胃炎，甚至酒精中毒的根源。現今世風日下，吸大麻、K仔等成了時尚，吸食毒品以致精神失常，甚至致命的例子，在西方國家時有所聞，希望在香港不會跟風，也不會成了另類「春節病」。

望當權者以蒼生為念 勿動干戈

「春節病」大多不是重病，不怎麼可怕。今年春節，最可怕的，似乎是一些國家的當權者和政客都病了，他們患的可能是瘋病，非要搞亂其他國家不可，弄到世界戰雲密佈，危在旦夕。在今天這虎年人日，我衷心祝願各國當權者以蒼生為念，不要妄動干戈，確保世界和平。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）