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2022年2月6日星期日
漫畫連載
未來城市：荒謬得引人發笑 《IT狗》向流水式喜劇說再見
安於不安
如果科學治國是求真，錯了怎樣辦？
周日話題：為強制檢疫21天埋單算帳
周日話題：Spotify疫苗風波是寫實版Don't Look Up
周日話題：以公眾利益之名
豐饒海：遺落時光
誰人日記：尿布黃
平安祭：走過風雨的禪師
開門讀書：紅白的生命
圖文城市
同場加映：劉別謙會點做？
阿貓阿狗：#132 過年
同場加映：獨困回憶中，人走茶涼 被遺棄的舊商場
劇透紙背：不應有恨家庭團聚的移民憂鬱與抒懷
評影習寫：關於一個自認聰慧的國家：引自《暴力的壟斷》
家明雜感：永恆的冷艷——悼蒙妮嘉維蒂
咩世界：第226期 ／舞吧舞吧舞吧
單元連載：單身看
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧香港文學地圖：電波導航跨越時空，文字結連走進現場
{淡定達人}七仙羽 在罵聲中修煉紅蓮
餐桌共學：朱古力與情人節 甜蜜裏暗藏殘酷史
估餐飽：融合海外食材 自製中式食品 傳統美食慰思鄉之情
社會實驗：飯局不如玩呢啲 港版桌遊破代溝 邊玩邊交心
一小時生活圈：住在微型秋葉原 經歷油旺重建
單元連載：單身看
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【明報專訊】一橫一直，幾經艱苦爬到上山頂，忘了風景，我只記得腳下生成的一個十字架。（魔鬼山）/ 混凝土在凝固過程中被枯葉造出一個葉形的洞，每次落葉我都故意把一片葉推入洞中。（觀塘）
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