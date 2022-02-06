副刊

漫畫連載

單元連載：單身看

【明報專訊】一橫一直，幾經艱苦爬到上山頂，忘了風景，我只記得腳下生成的一個十字架。（魔鬼山）/ 混凝土在凝固過程中被枯葉造出一個葉形的洞，每次落葉我都故意把一片葉推入洞中。（觀塘）

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