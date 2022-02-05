創科神探：周邊產品搶攻元宇宙

至於其他科技話題，神探推薦較早前美國舉行的CES 2022，大小科技公司爭相推出構建和駕馭虛擬世界的產品，令人大開眼界。當中「賭神液晶體顯影眼鏡」變身為進入元宇宙的智能隱形眼鏡，生產商InWith指出其首創以固體元件和電路集成到水凝膠材料中伸縮的技術，既為近視或老花人士帶來更好視力，也支援AR／XR視覺應用，能配合手機提供「可調視覺」和「增強視覺」的效果，正待美國FDA許可，令全宇宙期待。

VR手套、緊身衣 還原真實觸感

美國初創企業Plexus Immersive推出一款名為Plexus的VR手套，在虛擬世界中拿取物件時有極像真的觸感。它結合觸覺反饋和多種跟蹤技術，五指和手背部分設有傳感器和追蹤器的轉接板，武俠世界中的「隔空取物」再無難度。

西班牙初創公司OWO發布的VR觸覺緊身衣，以背心造型在縫接部分加入了電極片，緊接不同肌肉部位傳遞刺激感。背心可由手機應用程式控制，用戶可以依據喜好調整觸感，像是增強或減弱刺激。例如在VR射擊遊戲中，玩家穿著此背心並佩戴VR眼鏡，可以感受到子彈從哪方向來。子彈打中胸口的衝擊、拿起武器時的重量感，甚至蜘蛛爬過背脊的痕癢、強風吹襲的衝擊力，各式各樣的觸感讓玩家如身處現場，虛實交織遊戲體驗。

香港初創得天獨厚，既可近水樓台率先了解及參與內地創科發展，又可觸及世界市場擔當重要角色，創科神探得知很多香港公司已摩拳擦掌。期待創科的最大新聞，就是香港人擁有自家元宇宙，以開放形式提供接口，讓世界各地的周邊產品加盟，共同創造最適合地球人的元宇宙。

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文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）