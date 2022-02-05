西環日式「四合一」餐廳 流心芝士盒 軟殼蟹添脆味

蔬果麵包多士 椰菜花煙肉最好味

為什麼叫「八一蔵」？八一，不就是日本國際電話區號，開宗明義，就是一間可以讓你接通日本的餐廳。5000平方呎的面積主要分為4大區。一入門口顯眼處就見到大列麵包櫃，這個名為Painduce的大阪品牌，最擅長將日常蔬果加入麵包中，令麵包變成可隨身攜帶的創意料理。暫時推出的多以open toast為主，大大片蓮藕整齊排在包面，中間放了煙熏雞肉，一望就知有多足料。為了與日本本店看齊，店中的麵包由麵糰到蔬果食材全部由日本直送。11款人氣麵包多士中，椰菜花煙肉多士最好味，椰菜花爽甜，煙肉鹹香，加上香脆的多士，分量大，吃一件已經很滿足。麵包以外，另一邊還有很多日本甜品、清酒、零食等雜貨可以選購，食完飯可以慢慢揀。

再走入一點，就是café形式的Eclipse by Luna。All day breakfast、沙律、薯條雞翼、意粉、漢堡必不可少，還有3款生酮菜式，非常細心。食物選材和用料都挺不錯，試了芝士班尼迪鱈場蟹肉吐司，其製法是挖空竹炭麵包，將北海道鱈場蟹拆肉，連同洋葱、雜菌、牛油、忌廉、車打芝士同焗，再放上福岡蛋黃。切開時，蛋黃和芝士緩緩流出，雜菌分量亦多，以香脆的竹炭包蘸來吃，香濃好味。還有面層炸得香香的軟殼蟹，感覺很豐富。

另有分量十足的和牛三重芝士漢堡，用竹炭包製成的漢堡配上車打及mozzarella芝士，以及美國安格斯和牛漢堡扒，本身已夠吸引，最特別是中間夾了一塊又大又薄的脆芝士片，用巴馬臣芝士焗香製成，一啪即碎，夾在漢堡內同吃，口感多幾分鹹香脆口，芝士味更加濃郁，實在生色不少。

「總統級」爐端燒 必歎彈牙豬手

如果覺得吃麵包、意粉太casual，那就要穿過餐廳中央的「山洞」，洞內牆壁上畫滿北海道原住民阿伊努族的靈熊圖案，引領大家走到餐廳第四部分——淳吟．峠。「山洞」另一邊是舒適時尚的用餐區，以及一個偌大的開放式廚房，這裏亦是料理長下地敦的表演舞台。

來自沖繩的下地敦入行25年，曾在六本木名店田舍家工作，服務過不少重量級名人，包括湯告魯斯、里安納度狄卡比奧及美國前總統特朗普夫婦。他最擅長爐端燒，例如以特製高溫油紙包裹厚岸蜆、金目鯛、舞茸菇及昆布等材料，加入日本葡萄白酒、鰹魚高湯、牛油、檸檬、蒜片，在席前高溫燒煮，客人可以近距離聞到食物的香氣，又可以直接和大廚交流。

如果想享受「總統級」的美味，除了散點，建議你試試爐端燒Tasting Menu（8道菜），每位$980起，其中八味豚足燒絕對是必食。坊間很少見以豬手做爐端燒，下地師傅特地挑選了十勝豚的前蹄，脂肪較多，口感更彈牙。他先將豬手去毛，再以蒜頭、味醂、白豉油等慢煮4小時至入味，最後放上燒爐將外皮烤香。皮香肉嫩，充滿彈性，骨膠原滿滿。

法式關東煮 獨家「芝」味

他亦拿手利用日本食材結合西式煮法，做出精緻的西日料理。店中九成食材來自日本，再加上大廚的心思，做出獨家滋味。例如關東煮，下地師傅以法式洋葱清湯為基礎，加入昆布鰹魚等煮成濃湯，再加番茄、西蘭花、宮崎腸、薯仔、蘿蔔等菜蔬，熬成不一樣的法式關東煮。上枱時刨上巴馬臣芝士，比平常吃到的，味道更豐富香濃。

慢煮鵝肝芝士 妙用豆腐減膩

值得一試的還有慢煮鵝肝芝士，鵝肝肥膩，下地師傅就以9:1分量，加入小量北海道豆腐，以60℃慢煮2小時，減去飽膩，又增加幼滑。之後綴以黑松露忌廉芝士，伴上以余市白酒、清酒煮過的青森青蘋果。建議先嘗半件原味鵝肝，再蘸伴碟的黑醋醬汁吃餘下半件，然後吃一件蘋果，味道果然細緻優雅，與酸酸脆脆的蘋果非常配合，適合配支清酒，慢慢品嘗。

■八一蔵

地址：堅尼地城卑路乍街84號 Imperial Kennedy商場1樓全層

查詢：9634 1831

註：另加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]