小交巧藉科技傳妙韻 演奏電影突破場地停擺

要發展劇場科技，須視乎藝團作新嘗試的決心、視野——和誘因。記得當年電影商在香港放映NT Live（「英國國家劇院現場」，英國國家劇院將舞台劇製作在英國及海外的電影院和劇場直播/重播），曾有人興致勃勃地討論本地劇場會否跟隨。但多年過去，除了個別藝團有部署外，多為零散的放映，現場演出電影未成氣候。由於香港現場演出觀眾不多，政府又主要資助製作演出，加上場地及藝團相關技術限制，未能讓藝團看到發展前景，自然沒有探索動力，沒有開始就更不可能有發展。

疫情反成推動力 藝團聚焦線上

想不到癱瘓全球的疫情，卻成為藝團開始嘗試現場線上直播、錄播或於戲院放映的誘因。這兩年香港表演場地多次關閉，迫使以現場演出為主的藝團變陣。然而在「捱打」及資源限制下，多數只能以被動的應變態度處之，能積極面對的例子不多。其中較能展現發掘長遠新方向的決心及視野的藝團，是香港小交響樂團。樂團這兩年來的努力可以佐證，藝團要多線發展不能一蹴而就，但也並非不可能。

回看由MOViE MOViE主辦的「Life is Art盛夏藝術祭」（LIA），2020年因戲院關閉被迫停辦，2021年復辦時即與香港小交響樂團合作，是藝術祭首次邀請藝團參與策劃。LIA大部分的音樂節目為香港小交響樂團策劃，包括5部因疫情而催生，由樂團演出的音樂會及現場演奏電影。這證明了商業影院與本地藝術機構長期合作的可能——該院線於2020年起開始放映香港小交響樂團製作的現場演出電影，而樂團也積極地為疫下的生態轉變而應對部署。

音樂結合錄像 非正式場地可演出

兩年前的疫情初期，很多藝團均嘗試製作一些節目在網上放映，香港小交響樂團也不例外，但並非純粹維持曝光率或填補現場演出的空間。樂團製作的網上節目，包括邀請作曲家伍卓賢重編其2017年由樂團委約創作的作品FLY，除了樂團樂師外，還邀請了海外音樂家及本地錄像藝術家合作，將不同的自拍片段合製成一齣水準甚高的音樂短片；同時也突破演出場地關閉的限制，在非正式演出場地如深水埗旅舍Wontonmeen，錄製音樂演出短片並網上放映。

2020年6月，場館首次重開予藝團入場排練，樂團趁此拍攝第一齣音樂會電影Back On Stage（BOS）。最初在網上及數碼電視平台播放；其後加上FLY網上版，與MOViE MOViE／百老匯院線合作，帶到商業電影院放映。由此開展了拍攝現場演出電影之路。

BOS是樂團首個電影製作嘗試，由於只有弦樂組演出，攝影機的數量也較少，亦無用上4K拍攝。不過在選曲及其後安排在電影院放映時的處理，都看到樂團用上不少心思，票房及迴響也相當不俗。

2020年中至2021年初，香港場館開開關關，而樂團在現場演出以外，並未停止籌劃拍攝現場演奏的電影，在LIA首映的Back On Stage III：DESTINY，以及All-Star Tiny Galaxy@Wontonmeen及Vive la Musique!均獲好評。電影用上4K畫質，並且運用多部攝影機拍攝，鏡頭角度更多元。而且除音樂會外，也加進了不少片段，如疫情期間的香港、訪港音樂家原居地的情况，以及音樂會外音樂家的交流，令內容更見豐富，音樂家個人更見立體，也讓觀眾對製作背後的心思有更多了解。而LIA結束後，這3套電影仍有上映。

一個以現場演奏為主的樂團，以往的音樂會錄影只為記錄之用，卻在短短一年多，由現場電影初哥到製作出有一定水平、內容及心思的電影，相當不容易。樂團行政總裁楊惠曾於講座及訪問中直言，這次的學習曲線「很斜 」——樂團人員要在短期內掌握全新的知識——但似乎並沒有動搖樂團新發展的決心，她總結經驗時也提到，將以現場音樂會及音樂會電影雙線發展。

現場演出電影攝製 雙線發展新出路

的確，香港地方細小，交通便利，像NT Live般同步直播的需求不大，音樂會電影亦不能代替現場觀賞音樂會的經驗，但它實在也為觀眾提供了不同的角度去欣賞音樂。藝團能夠雙線發展，對推廣音樂有一定效用，尤其能與商業院線長期合作的話，甚至可以走出香港，BOS系列首兩部電影去年便於高雄上演。香港小交響樂團表現出有前瞻的視野，運用自己的資源，加上突破困難、向前發展的意志，證明過程不容易但並非不可能。

政府應考慮在科技或資源上提供更多的協助和鼓勵，讓有興趣的藝團作不同的嘗試，而不是只在硬件上花心思。執筆時疫情又再反覆，生活或劇場回復常態似乎仍遙遙無期。以香港精神收結好像有點老套，但突破困難的意志，不也是過去香港賴以成功的基石嗎？

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文：駱雅

圖：香港小交響樂團提供

編輯：歐陽德智

美術：謝偉豪