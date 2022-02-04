藝術節變陣 迎網上表演新趨勢

近年受疫情影響，票房收入減少，但何嘉坤表示藝術節有穩固基礎，2020年政府提供額外津貼，而2021年採用混合形式後獲賽馬會慈善信託基金支持，過去兩年財政狀况「OK」。由於網上表演將是一個大趨勢，她預計未來會愈來愈多收費的網上節目，但香港藝術節暫未有相關政策。何嘉坤又表示香港場地及票務配套需要改善，例如興建更大表演舞台，容納更多表演；票務系統可更互動，例如觀眾可看到售票情况。

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