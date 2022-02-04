立春遊大嶼山先苦後甜 愉景灣老虎頭上行大運

攀升400米尋覓「虎頭」

今次由有20多年經驗的山藝教練吳銨洋（Ken sir）帶我們到大嶼山尋虎頭。Ken sir通常把行山路線以難度分為1至5星，1星為寬闊平地，5星路線代表要用繩索輔助，若墮崖有可能嚴重受傷。「愉景灣上老虎頭的難度為3星，因為一些位置有沙石，容易滑腳，且梯級較高。攀上山頂後，老虎頭郊遊徑路段則較平緩，奧運徑至梅窩碼頭一帶更是石屎路，只有2星難度，相對輕鬆。」這次的路線是「先苦後甜」，我們要先攀升400多米才能到達老虎頭。

眺望中環樓景南丫島「三支香」

一行人從中環搭渡輪抵達愉景灣碼頭，在碼頭外的廣場有連鎖餐廳、便利店、洗手間，可以在此補充物資後再開始行程。

穿過愉景廣場，途經匯豐銀行、網球場，然後沿愉景灣道向右前進，看到第一個路口轉入愉景山道，見到寶峰徑路口轉入，沿樓梯開始上山。剛剛踏入山徑，就有一條原始山路，路上滿是凹凸不平的石頭，前進時要留意腳步，提防「拗柴」。

行了約40分鐘，抵達第1個checkpoint：愉景灣眺望台。這裏有一座涼亭，不少山友在此休息。拍攝當日天朗氣清，能見度不俗，景色非常開揚，眼前的愉景灣毫無遮擋，我們剛剛經過的碼頭一帶景色盡收眼底。還隱約看見中環一帶的摩天大廈，並望見南丫島發電廠的「三支香」。Ken sir指向左前方迪士尼樂園的方向，旁邊的山友打趣笑說，以往迪士尼每晚都會放煙花，若登上眺望台，就能免費觀賞燦爛花火了！

上山路崎嶇多碎石 梯級頗高

稍事休息後，我們繼續出發。上山的路程雖然不長，但是比較崎嶇，還有很多碎石，需要不少體力，大家最好穿有坑紋的行山鞋防滑。抬起頭看，眼前怪石嶙峋的山嶺，就是我們今天的目標——老虎頭。梯級頗高，唯有一步一步慢慢走。花了約40分鐘，終於爬上小山頭，景色與剛才眺望台看到的差不多，但站得更高，望得更遠，湛藍的天空幾乎沒有一片雲，徐徐清風輕撫臉龐，令人心曠神怡。

站最佳位置發揮想像 終見「老虎」

繼續向上進發，快到山頂的時候，Ken sir着我們停下來，回頭望向剛才的小山頭，原來不知不覺間我們到了第2個checkpoint：老虎頭。Ken sir說：「這裏是觀賞老虎頭的最佳位置，爬上山頂反而因為角度問題找不到『老虎』。」果然回頭一看，原來我們剛才正正站在「老虎頭」休息呢！想看到老虎頭，要稍微運用想像力：左、右突起的石頭是老虎耳朵，草叢是老虎的毛髮，山徑則是其身上的花紋，看起來像一頭潛伏在山、俯瞰愉景灣的老虎。

一番打卡後，眾人一鼓作氣爬上老虎徑觀景台。在三角網測站，大家可以打卡「kill標」。站在山頂，往東南眺望可以見到一眾離島，例如坪洲、喜靈洲、長洲、交椅洲，以至今天的終點梅窩。山上一側可見到愉景灣水塘與高爾夫球場；向西望去則是赤鱲角機場，北面還能望見屯門一帶。我們坐在山頂觀賞飛機起降，盡情享受眼前的美景。

下山遇「試劍石」 輕鬆走奥運徑

休息約半小時後下山。老虎頭郊遊徑比上山的泥路平緩得多，大家有說有笑，行起來輕鬆舒服。雖然採訪當天是1月，沿途仍不時看見一束束芒草。走到一半，看見一塊約2個人高的大石頭立在路旁，十分奇特。Ken sir說，這塊石頭被山友們稱為「試劍石」，因它有一道整齊的裂痕，彷彿有人拿着寶劍把石頭劈開。不一會兒，由原始山徑轉為水泥路，腳下這條小路，不時看見各種奧運項目的圖案，原來在2008年北京奧運期間，政府為了紀念香港協辦奧運馬術項目，將白芒村至梅窩一段的離島自然歷史徑命名為「香港奥運徑」，全長約5.6公里。

銀礦洞口看遺蹟 樹林瀑布打卡

繼續走約15分鐘，就到了第3個checkpoint：銀礦洞。根據政府資料，梅窩銀礦洞大約於1910年代有開採白銀活動，後來因礦石含銀量過低而停止生產。礦洞已被當局用水泥封起，大家只能在洞口觀看遺蹟。往下走5分鐘則是銀礦灣瀑布。現在是旱季，瀑布水流不算很大，相信夏天的瀑布會較澎湃，但配合旁邊的樹林與婆娑樹影，瀑布也頗有意境，不少山友都在瀑布前拍照留念。附近還有涼亭，大家可以在此休息拍照。

沿山路繼續走，穿過村莊，就到達終點梅窩碼頭。大家可在此乘渡輪返回中環，或在旁邊的巴士站乘搭3M前往東涌再轉車回市區。

● 行程

全長：約10.1 公里

需時：近4小時（不連拍照休息）

交通：

去程：中環碼頭乘搭渡輪至愉景灣

回程：梅窩碼頭乘搭渡輪回中環；或在梅窩巴士總站乘搭3M至東涌

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

● 有片睇，「虎」瞰愉景灣：bit.ly/3FYZ8DI

文：沈晴

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編輯：梁小玲

美術：謝偉豪