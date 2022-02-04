紫蘇香茅清燉檸檬 變身梳打特飲

記者走到沙頭角的「本地廚房」，廚房明亮企理。廚房使用孖記等農場的本地有機香水檸檬，22公斤檸檬大概可製100樽（220克）。農作物洗淨後，將檸檬切成連皮三角小片，原條香茅、檸檬片、紫蘇和冰糖清燉。最後將檸檬片、紫蘇和清燉檸檬液入樽，真空密封消毒。

此產品色澤呈微粉紅色，檸檬皮和肉有嚼勁，滿腔檸檬和紫蘇清香，再加上淡淡的香茅，整體清爽不死甜。可舀一至兩湯匙連配料加入熱水焗5分鐘；亦可舀一湯匙混合200毫升梳打水或湯力水做特飲，亦可加酒精類飲品製成cocktail，較百搭和易入口，「本地廚房」廠長Vivian分享此產品較受年輕人和女士喜愛，尤其是20至30歲的OL。他們亦為本地檸檬研發無花果檸檬果醬、檸檬風味的粒粒冬瓜露等產品。

■本地種植LoCoFARMS

IG：@locofarms.hk

網址：hk.pinkoi.com/store/locofarms

[飲食]