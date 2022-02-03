show case：步向「希望通道」 身心解放的烏托邦

大家可有聽過斯托克代爾悖論（The Stockdale paradox）？這個悖論出自《從優秀到卓越》（Good to Great）一書，當中記錄作者吉姆·柯林斯（Jim Collins）與退伍海軍上將詹姆斯·斯托克代爾（James Stockdale）的一段對話。斯托克代爾曾參與越戰，其中有8年被關在戰俘營，其間被嚴刑拷打超過20次，但他一直堅信自己定能獲釋並回復自由，或許是一種樂觀態度堅定了他的信心。可是被問及什麼人最終不能在戰俘營存活時，他的答案竟是：「很簡單，是樂觀主義者。他們當中有人會說：『我們在聖誕節前就能離開戰俘營了。』但等聖誕過後，他們又說：『我們在復活節前一定會被釋放。』復活節都過了，感恩節又來，接下又是另一個聖誕節。他們最終在絕望中去世。」而斯托克代爾悖論所指的就是：人生總會遭遇無數難關，若把難關都看作不可戰勝，當然不可取；但過於樂觀地把難關看輕，在多次受創後反而更易被其擊倒。只有堅強地面對難關中最殘忍的一面，並堅持信念將之不斷克服，最終才會走向成功。

我們受到疫症的威脅，處境是否似被關在戰俘營般？我們只能堅強地克服一波又一波的疫情，相信總有一天會回到昔日的美好。在Prada的2022年春夏男裝系列發布的短片中，展現的是重重難關之後，步向「希望通道」的情景。模特兒走在一條蜿蜒的紅色隧道，兜兜轉轉最終到達一個豁然開朗的海灘，品牌新聞稿以常態的烏托邦（Utopia of normality）來形容這一片蔚藍大海，模特兒在細沙上漫步、躺着，或在海中暢泳，沒有展現太多歡欣雀躍的神情和動態，卻令人意會到眾人都獲得了身心解放。而系列的衣飾，就是為人們重回美好故地，得到解放一刻而設計。

短褲解放男士雙腿

系列共有39個造型，33個是配襯短褲，當中一款設計參考1950、1960年代；配上復古針織花紋的平腳泳褲，外面再加上一幅略短於短褲的貼身布料，男模特兒露出一雙長腿之餘，或會有錯覺穿上迷你裙的視效。另一款百慕達短褲（Bermuda shorts），其特色是長度到膝蓋上2至3厘米，但造型卻將褲管再摺高而露出差不多整條大腿，大有解放男士雙腿的用意。百慕達短褲亦有連身衣款式，腰部附有束繩，讓穿者可以調校廓形的寬緊。而這件連身衣的靈感，就是來自兒童在海灘上穿的連身衣。童裝的設計元素，似要呼籲人們身在複雜紊亂的世界，應以簡單和率真的態度來應對。同樣從童裝汲取靈感的，還有中長度的外套，包括如童裝雨衣的鮮黃色企領款、淡粉紅色的吊袖有領款，以及粉藍色的連帽款，配合附有帽帶的漁夫帽，佩戴時將帽帶套在下巴以固定位置，確實是童裝帽子特設的配套。而這頂Prada名物漁夫帽的改動還不止於此，例如把後方帽邊加長，形成可覆蓋後頸的三角形狀；加長了的帽邊上還附有品牌標誌的三角拉鏈小袋；帽子兩側設有可插入太陽眼鏡鏡臂的空位等，功能細節甚具心思。

夏威夷花卉圖案 海洋世界設計元素

系列還有如沙灘裝的毛巾料開胸或過頭笠上衣，印上夏威夷恤常見的花卉圖案，在其他衣飾出現的「Baiadera」條紋圖案，則取材自沙灘椅和太陽傘。另外有幾件短身的船領或V領針織毛衣，胸前或領位附有束繩設計，靈感來自1920和1930年代的泳裝，特別向當時得到逐步解放的女裝泳衣致敬。另外一組有如水手紋身的黑色圖案，包括船錨、玫瑰、美人魚、梭魚和章魚等，則出現於白色的連身衣和背心之上，還有釘滿立體海葵飾物的皮鞋，均為代表海洋世界的設計元素。手袋的形狀設計則由Prada三角標誌衍生，包括三角形的手提袋、側孭袋和單邊孭背囊等。最後，系列還有一組稱為New Formal的西裝，上身是可供束袖的鬆身西裝外套，下身則為腰圍特闊的西褲，令人可一窺內穿的花短褲和收於褲內的皮帶，又是一種蘊含解放意味的設計。系列的廣告企劃人選也別出心裁，找來飾演漫威超級英雄蜘蛛俠的Tom Holland為代言人，身穿系列的他，一舉手一投足都顯得隨性自我。

在這個非常時期推出的春夏系列，設計處處帶出精心寓意，就是為了身處逆境的我們，準備好回到疫情前過的正常美好生活，即使我們不知道往後會否再有第6、第7波疫情，不過若我們能沉着應對，加上堅定信念，必定有助克服逆境，重回昔日美好的生活。

●查詢：Prada 2522 2989（中環店）

文：溫兆明

模特兒：KC（Elite Asia）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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