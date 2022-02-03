local mode：讓旗袍走入日常 中西合璧 東方服飾時尚化

【明報專訊】不少人建立個人時裝品牌的原因很簡單，純粹因為執著於自己的整個時裝造型，既然外面找不到，那就不如自己動手設計吧！廖穎恆（Julie）正是因為找不到一件合心水的旗袍出席朋友的婚禮而走上創業的道路。自言從小「對fashion超有興趣」的她，17歲到外國留學，一直從事與時裝相關的工作，卻因一個機遇而間接當上中式服飾設計師，兼創辦了自家中式服飾品牌Qipology。
難尋合身旗袍 索性自家設計
Julie身形高䠷，看起來猶如模特兒。由她親自示範自家設計的中式服飾，甚具說服力，令中式設計變得充滿時尚感。問她為什麼會愛上中式設計，她娓娓道來：「記得在27、28歲時，因為獲邀出席一個中式服飾為主題的婚禮，我便去Shanghai Tang及利源東街找尋旗袍。由於自己身形比較高，才發現要找一件適合自己穿著的旗袍，原來甚為困難。那時，我便決定動手為自己設計旗袍。」沒料到，Julie一穿便愛上這件中式服飾，「當女孩子穿上旗袍後，整個人自然會拉得很挺直，加上旗袍高衩剪裁，看起來相當性感」。至於為何決定創立主力設計中式服飾的品牌，她直言 ：「坦白說，我想自己畢生也沒想過會加入設計旗袍的行列。我並不是一個很傳統的人，但當我發現身邊的友人都非常喜歡我的設計後，便給我帶來很大的滿足感。她們穿上我設計的旗袍後，總會上載到IG分享，而當她們的朋友看到設計後也相當喜歡，在朋友傳朋友的方式下，便愈來愈多人留意我的設計。當我見到她們對設計感到滿意，自己也感到很開心。」朋友的正面反應，給Julie注射了一劑很大的強心針，結果，她決定一邊打工、一邊創立自家品牌，花了1年多時間創立Qipology。
中式外套妙配T恤牛仔褲
雖然Julie以設計旗袍起家，不過她筆下的Tweed系列卻甚具中西合璧的色彩，在Tweed（斜紋軟呢）面料外套上，加入中式企領設計及剪裁，風格甚為獨特。「Tweed的可塑度甚高，它是一種由柔軟緊密的斜紋棉布製作，粗中有細的質感，適合不同天氣穿著。」即使Julie對Tweed面料獨具慧眼，不過經營個人品牌，不得不步步為營，「可能自己屬於穩陣派，起初只採購紫、粉紅及桃紅色的Tweed布，作為Chinese New Year系列的設計。沒料到當我把Tweed服飾的設計上載IG後，竟然大受歡迎，隨後便逐漸加入新設計與產量」。對於很多香港人來說，總會視穿中式服飾為一種儀式，只會在大時大節、傳統場合中穿著，然而她說：「其實很多香港人誤以為只可在特定場合穿著中式設計服飾，事實上，只要透過配搭，亦可以把整體感覺dress down。」她建議大家穿上中式外套時（右圖），可以配搭T恤、牛仔褲及波鞋，塑造悠閒感覺，成為daily wear basic打扮。時裝行業競爭向來激烈，雖然品牌以推出較為冷門的中式服飾為主，但市場上當然亦不乏中國風的時尚品牌， Julie說：「雖然香港也有專門出售中式設計的服飾，不過部分可能價錢太貴，又或是款式不夠fashion，我認為自己的品牌剛好在價格及款式上取到平衡。」
由低做起 學懂建立品牌
要建立一個時尚品牌並不容易，當中並非單純處理設計工作便可，還需顧及預算成本、巿場推廣等。曾擔任時裝採購工作的Julie表示，過往的工作經驗確實對自己推出品牌有幫助。「初初入行當fashion buyer時，我從最低層做起，例如需要拆箱，不過這些看似低微的工作，卻對日後發展自己的事業相當有用，因為從中我學懂如何去建立一個品牌。那時候，除了花很多時間到巴黎、米蘭、倫敦等時裝城市入貨外，還需要學懂計數，這些經驗都能夠幫助自己建立品牌，現階段品牌在財政方面，亦處於健康的狀態。」
●查詢：Qipology 9812 8214（PMQ）
●品牌名稱：Qipology（表）
成立日期：2018
品牌概念：用「酷」的設計，打破傳統旗袍的沉悶
貨品種類：（表）
文：劉詩言
編輯：陳淑安
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