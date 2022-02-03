local mode：讓旗袍走入日常 中西合璧 東方服飾時尚化

難尋合身旗袍 索性自家設計

Julie身形高䠷，看起來猶如模特兒。由她親自示範自家設計的中式服飾，甚具說服力，令中式設計變得充滿時尚感。問她為什麼會愛上中式設計，她娓娓道來：「記得在27、28歲時，因為獲邀出席一個中式服飾為主題的婚禮，我便去Shanghai Tang及利源東街找尋旗袍。由於自己身形比較高，才發現要找一件適合自己穿著的旗袍，原來甚為困難。那時，我便決定動手為自己設計旗袍。」沒料到，Julie一穿便愛上這件中式服飾，「當女孩子穿上旗袍後，整個人自然會拉得很挺直，加上旗袍高衩剪裁，看起來相當性感」。至於為何決定創立主力設計中式服飾的品牌，她直言 ：「坦白說，我想自己畢生也沒想過會加入設計旗袍的行列。我並不是一個很傳統的人，但當我發現身邊的友人都非常喜歡我的設計後，便給我帶來很大的滿足感。她們穿上我設計的旗袍後，總會上載到IG分享，而當她們的朋友看到設計後也相當喜歡，在朋友傳朋友的方式下，便愈來愈多人留意我的設計。當我見到她們對設計感到滿意，自己也感到很開心。」朋友的正面反應，給Julie注射了一劑很大的強心針，結果，她決定一邊打工、一邊創立自家品牌，花了1年多時間創立Qipology。

中式外套妙配T恤牛仔褲

雖然Julie以設計旗袍起家，不過她筆下的Tweed系列卻甚具中西合璧的色彩，在Tweed（斜紋軟呢）面料外套上，加入中式企領設計及剪裁，風格甚為獨特。「Tweed的可塑度甚高，它是一種由柔軟緊密的斜紋棉布製作，粗中有細的質感，適合不同天氣穿著。」即使Julie對Tweed面料獨具慧眼，不過經營個人品牌，不得不步步為營，「可能自己屬於穩陣派，起初只採購紫、粉紅及桃紅色的Tweed布，作為Chinese New Year系列的設計。沒料到當我把Tweed服飾的設計上載IG後，竟然大受歡迎，隨後便逐漸加入新設計與產量」。對於很多香港人來說，總會視穿中式服飾為一種儀式，只會在大時大節、傳統場合中穿著，然而她說：「其實很多香港人誤以為只可在特定場合穿著中式設計服飾，事實上，只要透過配搭，亦可以把整體感覺dress down。」她建議大家穿上中式外套時（右圖），可以配搭T恤、牛仔褲及波鞋，塑造悠閒感覺，成為daily wear basic打扮。時裝行業競爭向來激烈，雖然品牌以推出較為冷門的中式服飾為主，但市場上當然亦不乏中國風的時尚品牌， Julie說：「雖然香港也有專門出售中式設計的服飾，不過部分可能價錢太貴，又或是款式不夠fashion，我認為自己的品牌剛好在價格及款式上取到平衡。」

由低做起 學懂建立品牌

要建立一個時尚品牌並不容易，當中並非單純處理設計工作便可，還需顧及預算成本、巿場推廣等。曾擔任時裝採購工作的Julie表示，過往的工作經驗確實對自己推出品牌有幫助。「初初入行當fashion buyer時，我從最低層做起，例如需要拆箱，不過這些看似低微的工作，卻對日後發展自己的事業相當有用，因為從中我學懂如何去建立一個品牌。那時候，除了花很多時間到巴黎、米蘭、倫敦等時裝城市入貨外，還需要學懂計數，這些經驗都能夠幫助自己建立品牌，現階段品牌在財政方面，亦處於健康的狀態。」

●查詢：Qipology 9812 8214（PMQ）

●品牌名稱：Qipology（表）

成立日期：2018

品牌概念：用「酷」的設計，打破傳統旗袍的沉悶

貨品種類：（表）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com