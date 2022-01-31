老友記冬天易跌倒 旁人先檢查 忌即扶起

怎樣從運動、家居環境設計、生活習慣等方面，減少長者冬天跌倒的風險？

冬衣厚重 肌力下滑

「冬天時，為了保暖，長者穿著臃腫厚重的衣物，加上氣溫下降，會令肌肉力量下滑，繼而影響他們的活動能力。」物理治療師何淑玲說，隨年齡增長，關節、骨骼開始退化，肌肉量亦會慢慢減少，長者的活動能力及肌肉力量大大減低，增加跌倒風險。

每日多坐1小時 肌少症風險增33%

成人的肌肉本來已會隨着年齡增加而逐漸流失，踏入35歲後，肌肉量開始下降，每10年平均損失3％至5％；到了60至70歲流失更快，令不少長者患有肌肉減少症（肌少症）。當失去肌肉承托，會容易跌倒；由於沒有肌肉保護，跌倒時很容易骨折，或導致身體殘障。根據衛生署衛生防護中心資料顯示，香港社區居住的滿65歲人士中，肌少症患病率為9%。若平時缺乏運動，風險更會大大增加。澳洲一項研究，對象為162名年齡介乎60至86歲居住於社區的長者，每天坐着時間每增加1小時，肌少症風險就增加33%。

4招增肌力練平衡 做「不倒翁」

運動有助長者增強肌肉力量，減低跌倒風險。物理治療師張鈺培建議長者應多做針對強化下肢力量及改善平衡力的運動。

■強化下肢力量

‧半下蹲

目的：強化股四頭肌

做法：背靠牆，雙手向前伸直，身體慢慢向下蹲，膝蓋微屈曲（圖A），維持10秒。留意膝蓋不應超過腳尖，否則會增加膝蓋壓力及受傷風險

次數：每組8至10下，每次做3組；每日做

‧踮腳尖

目的：強化小腿肌肉

做法：雙手扶緊穩固家具（ 如：椅子），慢慢踮腳尖（圖B），過程中必須扶緊家具，以免失重心跌倒

次數：每組8至10下，每次做3組；每日做

改善平衡力

‧單腳站立

目的：強化單腳平衡力

做法：訓練初期，扶着穩固家具，以單腳站立，維持姿勢30秒，換邊再做為1組。訓練後期應減少依賴家具，改為雙手叉腰，重複上述動作（圖C）

次數：每次做3組；每日做

‧腳尖與腳跟靠攏站立

目的：強化平衡力

做法：訓練初期，先扶着家具，以右腳尖與左腳跟靠攏站立，維持30秒，換邊再做為1組。訓練後期應盡量減少依賴家具，改為雙手叉腰，重複上述動作（圖D）

次數：每次做3組；每日做

注意：長者因體力有限，以上運動每日做1次已足夠；成年人可早晚各做1次

家居設扶手防滑墊 多層穿衣法減臃腫

想減低長者冬天跌倒風險，物理治療師張鈺培指出，不少意外於家中發生，所以家居環境設計很重要。「行動不便的長者可以在家中安裝扶手、防滑墊等；避免使用浴缸，或應安裝浴缸板、浴缸扶手或洗澡椅子等輔助工具。門檻位、浴室和廚房地氈要固定好；提供足夠照明設備，以免環境過於昏暗。定期清理雜物，把電線收好，若地面凹凸不平亦應盡快維修。」

保環境光亮 勿只穿襪走路

冬衣切勿過於臃腫厚重，可採用多層穿衣法，貼身長袖或短袖保暖內衣打底，然後是長袖衫、羊毛外套，最後是大褸，每一層之間的空氣有助保暖。室內要保持溫暖，有需要時可開啟電暖爐。不妨穿戴帽子及頸巾，因為頭部是散失大量體熱的地方。同時應避免只穿襪子走路，減少滑倒風險。

外出時，若下雨或颳風，應穿防水外套、風褸等，以免因強風、潮濕等令體溫迅速下降。衣服亦不宜過寬鬆，以免勾上門框或車門，增加跌倒風險。另外，如有需要，應使用手杖或助行架；鞋履最好有防滑功能。

文：黎芸迪

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