客座隨筆：口服抗丙肝藥 治癒率逾九成

目標2030年前「清零」

丙肝透過體液傳染。共用針嘴、針筒或其他可能含有血液的吸毒器具；紋身、穿耳，或相關重用或使用未經消毒器具；帶病毒的母親於分娩期間將病毒傳染給嬰兒；以及不安全性行為等，均可傳播丙肝。一旦感染，大部分病人身體無法自行消除病毒，必須接受抗病毒藥物治療。

治療方案因應患者所感染的丙肝種類，包括基因一型至六型；此外，病人肝臟受損程度，以至病人意願等，都會作為考慮因素，從而選取最具療效方案。藥物選擇方面，以往使用干擾素和口服抗病毒藥如利巴韋林，成效不高，副作用也不少。直至「直接抗病毒藥物」（direct-acting antiviral，DAA）面世，丙肝治癒率始大幅提高，而療程則因應不同藥物，一般最長12星期可治癒。

與心臟、精神科藥相互作用

值得留意的是，DAA藥物會受到其他藥物影響代謝和藥效，即是患者若需同時服食其他藥物，就可能因藥物之間相互作用而影響其中一方有效成分的水平，可以是太高或太低，影響治療成效，甚至出現副作用。例如含有蛋白酶抑制劑的DAA藥物，可能因藥物相互作用導致有效成分過高，增加病人肝臟進一步受損的風險。因此治療前，必須跟醫生詳細檢視病歷。常見會與DAA出現相互作用的藥物，包括心臟科藥物如血壓藥和心率藥物，以及精神科藥物。

目前全港有約22,000名丙肝病毒感染者，數字看似不嚇人，但此項數據只來自紅十字會和公立醫院篩查，未夠全面；加上丙肝沒有明顯病徵，多難以及早發現病情，實際感染數字難以確定。目前未有針對丙肝的有效疫苗，若沒有合適檢測和治療，可以發展至慢性肝病、肝癌，高危人士應及早接受檢測；一旦感染，馬上接受治療並依時服藥，直至完成藥物療程。

文：蔡偉樂（腸胃肝臟科專科醫生）

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