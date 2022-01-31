養生帖：多囊卵巢綜合症 肥胖爆瘡月經亂

僅卵巢多囊 未必需治療

卵巢多囊是指超聲波檢查發現，女性一側或雙側卵巢有約12個竇卵泡，正常女性也可出現，不一定需要治療。但如伴見以下徵狀則要考慮是否患上多囊卵巢綜合症（PCOS）：

1.月經稀發或閉經，不孕

2.體毛豐盛，皮膚多油有痤瘡，或雙側頸背部、腋下、乳房下和腹股溝等處皮膚有灰褐色色素沉着

3.肥胖

本病原因未明，可能與下丘腦-垂體-卵巢軸調節功能異常、高胰島素和胰島素抵抗、腎上腺內分泌功能異常、遺傳等有關，西醫治療已取得一定進展，但仍有不少患者受各種徵狀困擾向中醫求診。

中藥針灸 生活調攝

中醫認為本病病位多在肝脾腎，先天腎氣虧虛，後天脾虛生痰，肝鬱化火等是主要病機，臨牀上辨證論治，以中藥及針灸治療，並需嚴格配合生活調攝：

‧肥胖多毛，月經稀發或閉經者，需健脾燥濕，行氣散結，同時控制食量。增加戶外陽光下運動以減重，但不適宜經常游泳

‧面部痤瘡，毛髮濃密，月經紊亂或閉經，性情急躁者，應清肝瀉火，軟堅化痰，飲食宜清淡，忌辛辣厚膩之品，少吃甜食，多吃蔬菜白肉，選擇出汗量稍多的運動，如慢跑、健康舞等，可多聽節奏鮮明的音樂，保持情志舒暢

‧若患者年紀較輕，肥胖怕冷，月經初潮較遲，一年數次或停經者，屬於先天不足，應給予溫腎健脾，化痰軟堅的中藥辨治；飲食保證營養，忌生冷，少吃水果，避免長期停留在溫度較低地方，可配合艾灸或熱敷腰骶和腹部

本病重在調治，貴在堅持，育齡期有生育要求的女性應及早積極面對，以提高成功受孕機率。

文：董爽（香港大學專業進修學院註冊中醫）

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