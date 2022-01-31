團年歎即食鮑魚 走汁減鈉更精明

自從實施限聚令、晚市禁堂食等防疫措施後，急凍、即食食品愈來愈普及，只需簡單解凍、加熱便可享用。今個新春，急凍、即食鮑魚可能會進佔很多家庭的飯桌上。即食鮑魚推出了很多不同味道，除了傳統鮑汁口味外，還有很多新穎配搭，如咖喱、紅燒元貝、瑞士汁、麻辣或黑松露等。

本屬低脂蛋白質 加汁累事

鮑魚本身是低脂肪的蛋白質類食物，每100克分量含有0.8克脂肪及17克蛋白質，0.2克飽和脂肪及85毫克膽固醇。但加入不同醬汁後，總脂肪含量上升至2至4倍。另外，細罐裝（約200克）鮑魚的鈉含量約1200至1800毫克不等，幾近等於每日建議鈉攝入量的八至九成（世衛建議一般成年人每日鈉攝取量應少於2000毫克）。

1包麻辣小龍蝦 鈉超標逾倍

小龍蝦也是近期流行之選，本身是低脂肪的蛋白質類食物，每100克分量含1克脂肪及15克蛋白質，飽和脂肪及膽固醇則分別為0.2克和107毫克。可是，大多急凍包裝的小龍蝦都預先調味，以市面一款麻辣小龍蝦為例，1包750克含4470毫克鈉，進食1包已經超過建議每日成人鈉攝入量2000毫克的1倍，少食為佳。

建議進食罐裝鮑魚及小龍蝦前，先隔走汁醬，再用水冲走食物上汁醬，可減少攝取鈉。參考不同研究，罐頭食材經過重複冲洗，可把鈉攝入量減低二至四成。

勿吮頭內臟 減橫紋肌溶解症風險

另外，曾有報道指有人在食用小龍蝦後患上橫紋肌溶解症。建議不要過量食用，並且不要吸吮頭和內臟，以降低攝取耐熱毒素及引致橫紋肌溶解症的風險。進食小龍蝦後感到不適，如出現全身或局部肌肉痠痛等徵狀，更應立即求診。

每日最多食3隻小鮑魚

很多人擔心進食海鮮會導致血膽固醇上升；其實首先要弄清楚膳食膽固醇與血膽固醇的分別，兩者是不同類型的膽固醇。

人體內的血膽固醇，是脂類與蛋白質合成的脂蛋白，可分為「好」膽固醇（高密度脂蛋白／HDL）和「壞」膽固醇（低密度脂蛋白／LDL）。至於食物中的膳食膽固醇是複合脂類，所以未能區分為「好」和「壞」。

雖然現時未有足夠證據就膳食膽固醇的攝取限制作出建議，但按世衛建議，膳食膽固醇攝入量愈少愈好。若根據2020年美國心臟協會（AHA）膳食建議，有心臟病危險因素的人士，包括高LDL水平、高血壓、肥胖、二型糖尿病和代謝綜合症，建議每天膽固醇攝入量不應超過200毫克。例如一隻特大雞蛋（56克）已含237毫克膽固醇，100克不連皮生雞胸肉則含64毫克。如沒有心臟病危險因素，膽固醇攝入量則應限制在每天不超過300毫克。

過量進食小龍蝦或鮑魚等蛋白質類食物，會攝取過盛蛋白質及膽固醇，對身體造成負擔。建議成人每日最多進食3隻小鮑魚（每隻約30克）或3至4隻小龍蝦（每隻約重30克），並且需保持每日食肉類或蛋白質類食物（約150至240克）。節慶期間避免大魚大肉，可更有效控制膽固醇及蛋白質攝取量，同時食得安心又放心了。

■食譜

DIY雞蛋卷 黃金滿屋

留家過年，教大家化身廚神，炮製健康又好意頭的黃金雞蛋卷。

材料（5至6人分量）：

雞蛋……2隻

瘦豬肉碎……500克

紅蘿蔔……1小條

粟米粒……1/2杯

壽司紫菜……3至4大片

薑……適量

葱……適量

生粉……2湯匙

水……2湯匙

調味料：

料理酒……1湯匙

蠔油……2茶匙

水……3湯匙

糖……1茶匙

生粉或薯粉……2湯匙

胡椒粉……適量

做法：

1.葱、薑及紅蘿蔔磨成蓉，加入豬肉碎及調味料拌均，備用

2.粟米粒切碎，備用

3.雞蛋液攪拌，加生粉及水拌勻，備用

4.平底鍋掃上薄薄油層，開小火，倒入薄薄一層蛋液製成蛋皮後取出，重複至蛋液用光

5.平鋪一片蛋皮，上面放一片壽司紫菜，再鋪上薄薄一層豬肉餡料，中間放一行粟米碎，捲成長卷狀

6.把蛋卷隔水大火蒸約20分鐘至餡料熟透，切成每片闊3厘米厚度，即可享用

文：廖芷珊（聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師）

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