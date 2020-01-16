吾生有杏：院長醫生周記（181）：虎年運程

【問健康】

全球疫情繼續擴大，對市民構成威脅，尤其是長者及長期病患者。雖然這病毒短期內未必會消失，不過殺傷力將會隨着時間而減弱。處於這過渡期，接種疫苗仍是最有效預防染病的方法，請大家不要再猶豫。

中年人士特別要留意常見的癌病，包括肺癌、大腸癌、乳癌及子宮頸癌。不要因為疫情而疏忽這些可以預防的疾病，定期檢查、勤做運動，必定身體健康、延年益壽。

過去數年小朋友受着一顆「呵護星」入主影響，表面上似是吉星，但當「呵護星」長期當道則容易有反效果，變成「吉中藏凶」。衛生固然重要，但長期生活於極度清潔的環境下會阻礙免疫系統正常發展，預計我們下一代將會出現更多免疫失衡相關的疾病，例如過敏症、一型糖尿病、克隆氏症等。家長必須以平常心化解「呵護星」的負能量。

【問事業】

無論你屬任何生肖，不管你是寒命、熱命或是平命人，來年工作必定充滿挑戰和壓力，因為有幾顆新的凶星作祟，包括「貿易保護星」及「取消晚市星」。這些凶星容易引發生意下滑及開工不足，導致失業潮。趨吉避凶方法是不斷自我增值，提升知識技術及改善工作態度。縱是世事變幻莫測，亦能化險為夷。

當然，有些行業反因疫情而忙得不可開交，例如醫療便是一個典型例子。於公營醫療工作的人士在虎年因疫情仍會非常忙碌，但付出的努力會見到成果而且得到社會尊重，請大家繼續堅持初心。在私營醫療工作的人士，凡事以病人利益為先，定必事事順利、路路亨通。

【問自身】

過往幾年不論工作、生活或社會環境都出現很大轉變，如何應對這股動勢人人不盡相同。就如氣場強大的「WFH 星」（WFH即Work From Home）可以是吉星，保大家平安；也可以是凶星，因為容易令我們缺乏運動、過量飲食及迷失方向。是福是禍，大好還是大壞，非常視乎當事人的修行。經驗告訴我，當覺得諸事不順、前面漆黑一片、看不見出路之際，曙光往往就在街口轉角。只要咬緊牙關、堅持到底，定能柳暗花明、更上層樓。

人生旅途總有起跌上落，與其指望求得「上上籤」或獲吉星高照而沾沾自喜，倒不如自求多福，好好利用逆境去磨練自己。成功從來沒有僥倖，機會只留給準備十足的人，健康也需要我們努力，一點一滴累積起來。

在此謹祝各位，虎年進步，身體健康！

文：陳家亮

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[健康]