知多啲：浸熱水做運動 伸展肌肉防痛症

一、防足底筋膜炎

坐着，赤腳，把一條毛巾平鋪在地面，用腳掌抓毛巾，趾頭保持平放貼地（圖A），然後放鬆。未必需要把毛巾勾起，只是略為移動亦可以。重複動作20次，換邊再做

二、紓緩腓腸肌

1.站立，面向牆壁，雙手按牆。左腳踏前一步及曲起，右腳伸直及足跟着地。上身微向前傾，右足跟及小腿感到拉力（圖B）。維持動作10至30秒，換邊再做。每天做2次，每次約10至20分鐘

2.坐着，伸直右腳，雙手持毛巾繞過右腳，用力拉至右小腿有拉扯感。維持動作10至30秒（圖C），換邊再做。每天做2次，每次約10至20分鐘

三、紓緩小腿前肌肉

坐着，右腳掌在皮球上，緊貼在球面，腳掌向前推進，至右小腿前肌肉感到拉力（圖D+E），換邊再做。每天做2次，每次約10至20分鐘

四、紓緩足踝外側肌肉

坐着，雙手持毛巾繞於右腳底，左手拉力比右手大一點，令右足踝外側感到拉力（圖F），換邊再做。每天做2次，每次約10至20分鐘

五、紓緩足踝內側肌肉

坐着，如動作四，但換另一邊手加強力度。右手拉力比左手大一點，令右足踝內側感到拉力（圖G），換邊再做。每做天2次，每次約10至20分鐘

資料來源：勞工處職業安全及健康部、屯門醫院物理治療部

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