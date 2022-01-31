過膝靴太硬太緊 腰腳受罪

靴子把足踝、小腿，甚至膝蓋都緊緊包實，看似對足部的保護比一般鞋子優勝。然而，骨科醫生指出，過膝長靴如果阻礙膝關節活動，加上鞋跟太高，走路時不單令膝關節壓力大增，更令壓力上移至盆骨，導致髖關節勞損，引起腰背痛。

走路時，雙腳一步一步往前走，這個動態過程就是「步態」（gait）。正常步態大致可分3部分：腳踭接觸地面、前掌落地、腳趾離地。其間接觸地面的足底，不但要承載全身重量，還要吸收着地時的震盪力；走路時，腳掌和腳趾的肌肉及關節順勢地屈曲，以紓解當中壓力。

限制足踝活動 加速髕股關節勞損

市面有不同款式的靴，骨科專科醫生洪亮斌指出，可從靴筒高度、皮料硬度及鞋跟設計分析優劣。「根據靴筒高度，可簡單分為過膝長靴、中筒靴和短靴。若靴的質料軟硬適中，容許足踝關節活動，可放心穿著；但如果質料太硬，限制足踝關節在着地時背屈，膝關節便需要更多活動來緩衝壓力，尤其是令膝蓋的髕股關節（patellofemoral joint）承受更大壓力。如加上鞋跟愈高，對足踝關節的活動限制就愈大，亦加速髕股關節軟骨的勞損。

至於過膝長靴，若質料柔軟，不會影響膝關節活動；但如果質料太硬或太緊，令膝關節活動受限，壓力便轉移到盆骨，髖關節需要較多活動才能夠行走，令它加劇勞損；同時亦引致連接腰椎和髖關節的肌肉過緊，令腰傾向後拗，背脊肌肉變得繃緊，影響腰椎關節，出現腰背痛。

同樣，足踝有助緩衝走路時所產生的壓力，但若足踝關節的靈活度受限，壓力會轉移到膝關節及髖關節，這兩組關節需要更多的郁動，以緩解當中的壓力，同時間亦加速膝關節及髖關節的勞損，增加腰背痛的風險。步幅距離亦因足踝關節活動受阻而減少。

洪亮斌說：「無論是長中短筒靴，足踝都被靴筒完全包圍，如果是質地柔軟的皮靴，足踝關節仍保持一定的活動能力。但如果質地堅硬，不易彎曲，足踝關節活動能力大大減低，令步態效率（gait efficiency）降低，導致膝關節及髖關節需要更多活動。」雖然如此，若非每天長時間穿長靴走很多路，對膝和髖關節的影響也尚算不大；但如果本身有膝關節、髖關節或腰椎痛症，再加上穿著質料太硬和高跟的靴，便有可能令痛楚加劇。

鞋底少於半吋厚 可致足底筋膜炎

毛茸茸的雪靴，曾是潮流搭配。洪亮斌指出，某些雪地靴鞋底設計較薄，並不是好事。鞋底厚度少於半吋，難以緩衝足底壓力，「足底長期受力，令腳踭疼痛，增加足底筋膜炎風險。挑選雪地靴，鞋底厚度要合適，應厚約半吋左右才足以抵消足底壓力，穿得舒適」。

另外，要注意鞋籠設計，若足弓位置沒有任何支撐，身體重量會完全落在足底韌帶。長時間走路，雙腳缺乏休息，無法緩衝地面對足部的震盪力，增加下肢關節和脊椎受力，有可能出現腳痛、腰痛等問題。

高跟致拇趾外翻 增腰背痛

至於高跟靴，衍生問題跟高跟鞋如出一轍。當我們以正確姿態站立時，若是平底靴（鞋底厚度約半吋左右），身體重量能平均分佈在整隻腳掌上，身體亦得以平衡。但若是高跟靴，腳踭抬高，身體重心落在前掌上，前掌過度受壓，可引致拇趾外翻、足底筋膜炎等；小腿後側腓腸肌（gastrocnemius）亦會因抬高腳踭而處於收縮狀態，導致肌肉疲勞。

另外，穿上高跟鞋後，身體會前傾以維持平衡，全身不同部位關節都要調節，如膝蓋關節會變得過度向前傾。膝關節負荷增加，可導致膝關節炎、關節僵硬疼痛腫脹等問題。而連接大腿骨與骨盆的5條肌肉所組成的髖屈肌（hip flexors）亦會變得繃緊，連帶骨盆前傾，令腰椎受力不平均，腰背肌處於緊張狀態，增加腰背痛風險。鞋跟愈高，重心前傾的程度也會愈嚴重，付出的健康代價愈大。

那麼，要放棄穿著靴嗎？洪亮斌說，關鍵在於選擇合適款式，皮料質地不能過硬，鞋跟不能太高，平底較為理想，鞋底不能太薄，亦不要選尖頭靴，因為會限制腳趾及前掌的活動能力，長遠可致腳部變形，如拇趾外翻等。選購時，一定要試穿，走幾步，找出配合自己腳形的靴子。靴子內籠不宜過緊亦不宜過鬆，必須要有合適空間，不會阻礙腳掌及腳趾活動。扁平足人士亦可穿著靴，除留意剛才的選擇要訣外，鞋內放入合適的鞋墊承托足弓，有助紓緩足底壓力。

文：黎芸迪

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